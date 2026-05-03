Wetterumschwung in Österreich: Von Sonne zu Schauern und Gewittern

Nach einem sonnigen Wochenbeginn wird das Wetter in Österreich wechselhafter. Bis zur Wochenmitte nehmen Regenschauer und Gewitter zu, bevor sich das Wetter gegen Ende der Woche wieder stabilisiert. Besonders im Osten wird es am Wochenende freundlicher.

Die Wetter lage in Österreich wird sich in den kommenden Tagen deutlich verändern. Nach einem angenehmen und überwiegend sonnigen Wochenbeginn kündigen sich zunehmend wechselhafte Bedingungen an, die bis zur Wochenmitte ihren Höhepunkt erreichen.

Experten von Geosphere Austria prognostizieren einen Anstieg von Regenschauern und Gewittern, bevor sich das Wetter gegen Ende der Woche, insbesondere im Osten des Landes, wieder stabilisiert. Der Montag verspricht einen weitgehend sonnigen und warmen Tag, wobei sich im Westen bereits erste Wolkenfelder und vereinzelte Regenschauer abzeichnen. Im restlichen Land dominiert hingegen freundliches Wetter. Die Temperaturen beginnen mit kühlen Werten zwischen zwei und 14 Grad am Morgen, steigen aber im Laufe des Tages auf angenehme 21 bis 29 Grad an.

Ab Dienstag erwartet uns eine Veränderung: Wärmere, teils feuchte Luftmassen aus Südwesten strömen nach Österreich. Entlang und südlich des Alpenhauptkammes ziehen Wolken auf und es kann regional zu Regenfällen kommen. Ansonsten präsentiert sich das Wetter mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken, wobei es voraussichtlich trocken bleibt. Die Morgentemperaturen bewegen sich zwischen vier und 14 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 17 bis 29 Grad.

Die Mitte der Woche, am Mittwoch, bringt eine weitere Zunahme des Störungseinflusses mit sich. Insbesondere im Westen und Südwesten wird es trüb und regnerisch, während sich im restlichen Land Sonne und Wolken abwechseln. Es sind verbreitet Regenschauer zu erwarten, regional können sich auch Gewitter bilden. Am wahrscheinlichsten bleibt es trocken im Nordosten.

Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 5 und 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 16 bis 26 Grad. Der Donnerstag kündigt dichte Wolken und wiederholte Regenschauer an, jedoch wird auch die Sonne zwischendurch durchbrechen, vor allem im Süden. Im Nordosten und Osten besteht die Möglichkeit von einzelnen Gewittern. Im Laufe des Nachmittags lassen die Niederschläge von Westen her allmählich nach.

Die Frühtemperaturen liegen zwischen vier und 13 Grad, die Höchsttemperaturen zwischen 15 und 23 Grad. Der Freitag beginnt mit verbreitet sonnigem Wetter. Im weiteren Verlauf bilden sich jedoch vor allem entlang des Alpenhauptkammes und im Süden Quellwolken, die teils kräftige Schauer bringen können. Im Norden und Osten bleibt es voraussichtlich freundlich und trocken.

Die Morgentemperaturen erreichen drei bis neun Grad, die Tageshöchsttemperaturen 18 bis 23 Grad. Insgesamt ist eine erhöhte Aufmerksamkeit geboten, insbesondere für Outdoor-Aktivitäten, da die Wetterbedingungen schnell wechseln können. Es empfiehlt sich, vor Ausflügen oder längeren Aufenthalten im Freien die aktuellen Wettervorhersagen zu prüfen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Die kommenden Tage versprechen eine dynamische Wetterlage, die sowohl sonnige Phasen als auch Schauer und Gewitter bereithält. Die Stabilisierung des Wetters wird voraussichtlich erst am Wochenende eintreten





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wetter Österreich Regen Gewitter Wettervorhersage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Begeisternder Abend mit dem RSO Wien und Werken von Adams und BarberDas RSO Wien unter der Leitung von Marin Alsop bot ein beeindruckendes Konzert mit Werken von John Adams und Samuel Barber. Besonders Adams' 'The rock you stand on' und Barbers Violinkonzert wurden von Publikum und Kritikern gefeiert. Der Artikel beleuchtet auch die zunehmende Anzahl von Auftraggebern für neue Kompositionen und die Bedeutung von Alsops Programmgestaltung für das RSO.

Read more »

Buckelwal kurz vor der Freilassung in der Nordsee – Wetter erschwert OperationEin Buckelwal, der zuvor an der deutschen Ostseeküste gestrandet war, wird derzeit auf einer Barge in der Nähe der dänischen Küste transportiert. Schlechte Wetterbedingungen verzögern die geplante Freilassung in der Nordsee. Die Initiative, die den Wal retten will, bereitet die Freilassung vor, während die dänischen Behörden angekündigt haben, bei erneuter Strandung nicht zu helfen.

Read more »

Frühsommerliches Wetter mit VeränderungenDas Wochenende bietet ruhiges und sonniges Wetter. Zu Wochenbeginn nimmt der Einfluss von Tiefdruckgebieten zu, wodurch im Westen Schauer und Gewitter wahrscheinlicher werden. Im Osten bleibt es zunächst warm und sonnig, jedoch mit zunehmender Bewölkung.

Read more »

Wetter-Tweet löst Verschwörungswelle ausEin harmloser Wetterbericht auf X führte zu einer Flut von Chemtrail-Verschwörungstheorien und zeigt die zunehmende Verbreitung von Falschinformationen in sozialen Netzwerken.

Read more »

Österreich führt Unterhaltsgarantiefonds zur Bekämpfung von Armut einAb 1. Juli 2026 soll ein neuer Fonds Alleinerziehende und Opfer von Partnergewalt unterstützen, die keinen oder nur unzureichenden Kindesunterhalt erhalten. Der Fonds sieht monatliche Leistungen pro Kind sowie eine einmalige Starthilfe für Gewaltbetroffene vor.

Read more »

Insider: Iran soll USA Öffnung von Straße von Hormus anbietenTEHERAN/WASHINGTON. Der Iran hat den USA nach Angaben eines ranghohen iranischen Regierungsvertreters die Öffnung der Straße von Hormus und ein Ende der US-Blockade vorgeschlagen.

Read more »