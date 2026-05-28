Wetterumschwung am Wochenende: Hitze weicht Schauern und Gewittern

Ab Samstag wird es in Österreich feuchter und unbeständiger. Während es am Freitag noch sonnig und warm bleibt, ziehen am Wochenende vermehrt Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen sinken leicht.

Die aktuelle Hitzewelle in Österreich hat ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Viele Menschen stöhnen unter den hohen Temperaturen, während andere die Badetage in vollen Zügen genießen.

Doch mit beidem dürfte es bald vorbei sein: Die Geosphere Austria kündigte am Donnerstag für das Wochenende einen markanten Wetterumschwung an. Ab Samstag wird die Luftmasse feuchter und unbeständiger, was zu einer erhöhten Schauer- und Gewitterneigung führt. Zunächst bleibt der Freitag jedoch noch von ungetrübten Sonnenschein geprägt. Meist ist es wolkenlos, und auch im Bergland nimmt die Schauerneigung weiter ab.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen zwischen sieben und 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 24 bis 29 Grad. Angesichts der hohen UV-Belastung wird empfohlen, sich im Freien ausreichend zu schützen und viel zu trinken. Am Samstag ändert sich das Wetter allmählich.

Generell überwiegt noch der freundliche Charakter, aber besonders im Norden und Osten ziehen mehr Wolken auf. Tagsüber muss mit teils gewittrigen Schauern gerechnet werden. Im Westen und Süden bleibt die Neigung zu Niederschlägen etwas geringer. Die Frühtemperaturen umfassen eine breite Spanne von fünf Grad in Tälern bis 17 Grad in Städten, die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 25 bis 31 Grad.

Am Sonntag wird die Luftmasse dann deutlich feuchter und energiereicher. Nach einem oft sonnigen Start bilden sich bereits am Vormittag Quellwolken, die sich ausgehend vom Bergland rasch weiterentwickeln. In der Folge entstehen immer öfter Regenschauer oder Gewitter. Der Wind dreht auf West und weht generell mäßig, in der Nähe von Schauern oder Gewittern lebt er aber teils kräftig auf.

Die Temperaturen am Morgen liegen zwischen zehn und 17 Grad, die Höchstwerte zwischen 24 und 29 Grad. In Gewitternähe ist mit starken Böen und lokalem Starkregen zu rechnen, daher sollten Aktivitäten im Freien wie Wandern oder Radfahren vorsichtig geplant werden. Der Montag startet unbeständig: Bereits ab der Früh ziehen Wolkenfelder und Schauer über das Land. Dazwischen zeigt sich immer wieder die Sonne, aber erst im späteren Nachmittag stabilisiert sich das Wetter langsam von Westen her.

Der Wind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen und am Alpenostrand stellenweise lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen zwölf und 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 22 und 27 Grad, mit den höchsten Werten im Süden. Am Dienstag bestimmen hoher Luftdruck und eine südwestliche Höhenströmung das Wetter. Der Vormittag verläuft verbreitet sonnig, aber inneralpin gibt es Hochnebelfelder.

Am Nachmittag bilden sich im Westen und Südwesten vermehrt Schauer und Gewitter, die zum Abend hin auch die Mitte des Landes erfassen. Im Norden und Osten bleibt es vorerst trocken. Die Frühtemperaturen reichen von acht bis 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen von 22 bis 27 Grad. Insgesamt sinken die Temperaturen im Vergleich zur Hitzewelle leicht, bleiben aber für die Jahreszeit typisch.

Die Übergangsphase bringt wechselhaftes Wetter, das vor allem für Outdoor-Aktivitäten eine genaue Planung erfordert. Es empfiehlt sich, die aktuellen Unwetterwarnungen der Geosphere Austria im Auge zu behalten





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