Wetterphänomen: 'Schafskälte' startet Ende Juni mit kälteren Temperaturen

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Endlich ist der Sommer da - pünktlich zu Pfingsten startet die erste Hitzewelle des Jahres. Danach droht allerdings ein neuer Kälteeinbruch - die sogenannte Schafskälte .

Unter der 'Schafskälte' versteht man ein Wetterphänomen, das fast jedes Jahr zwischen Anfang und Mitte Juni auftritt. Meteorologen sprechen dabei von einer sogenannten 'meteorologischen Singularität', also einer Wetterlage, die mit erhöhter Wahrscheinlichkeit immer wieder zu einer ähnlichen Zeit eintritt. Typisch für die Schafskälte ist das Einströmen kühler und feuchter Polarluft aus Nordwesten nach Mitteleuropa. Dadurch können die Temperaturen innerhalb weniger Stunden um fünf bis zehn Grad sinken.

Besonders häufig tritt die Schafskälte zwischen dem 4. und 20. Juni auf, wobei der 11. Juni statistisch als wahrscheinlichster Zeitpunkt gilt. Laut Daten des Deutschen Wetterdienstes liegt die Wahrscheinlichkeit für einen markanten Kälterückfall in diesem Zeitraum bei rund 80 Prozent. Andere Wetterdienste sprechen sogar von bis zu 89 Prozent Eintrittswahrscheinlichkeit





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