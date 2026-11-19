Detaillierte Wetterprognose für Österreich: Bis Freitag Westlage mit Regen, danach Kaltfront mit Schneefall ab 1.200 Metern und windigen Böen in den Alpen.

Die Wetterlage in Österreich bleibt über die kommenden Tage durchweg unbeständig, wobei Regen und nasse Bedingungen die vorherrschenden Merkmale sind. Meteorologen der MeteoGroup weisen darauf hin, dass sich die Situation ab Freitag durch das Eindringen einer Kaltfront grundlegend ändern wird, wobei dann auch in den höheren Lagen Neuschnee zu erwarten ist.

Aktuelle Westlage mit Sturm und Regen

Bis einschließlich Freitag bleibt der Alpenraum unter dem Einfluss einer ausgeprägten Westlage, die von mehreren durchziehenden Randtiefs geprägt ist. Diese Konstellation sorgt für ein unbeständiges und mildes Herbstwetter, das vor allem nördlich der Alpen phasenweise von stürmischem Wind begleitet wird. Ein rasch durchziehendes Mittelmeertief sorgt am Donnerstag vor allem im Westen und Süden vorübergehend für teils kräftigen Regen, während am Freitag von Vorarlberg bis nach Oberösterreich mit Regenschauern zu rechnen ist.

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Kaltfront bringt Abkühlung und Schneefall

Am Samstag dreht mit dem Durchzug einer Kaltfront die Strömung auf Nordwest, wodurch deutlich kühlere Luft in das Landesinnere gelangt. In der Osthälfte scheint die Sonne zunächst noch, doch breiten sich im Tagesverlauf rasch dichte Wolken aus, während im Westen und Süden Regen einsetzt. Der Regenschwerpunkt verlagert sich am Nachmittag mehr und mehr in den Südosten des Landes, wo es in Richtung der Karawanken vorübergehend auch kräftig regnet. Oberhalb von 1.200 bis 1.700 Metern ist dabei mit Schneefall zu rechnen, während es im Nordosten meist trocken bleibt.

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Höhenabhängige Schneefallgrenzen

Die Schneefallgrenze liegt am Samstag meist in 1.500 Metern Seehöhe, wobei im Oberen Mühlviertel kurzfristig bis zu 1.000 Metern herabgeschneit werden kann. Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich müssen Reisende weiterhin mit einigen Regenschauern rechnen, während es im Osten und Süden des Landes meist trocken bleibt. Längere sonnige Phasen sind jedoch nur von Osttirol bis ins Südburgenland zu erwarten.

Windverhältnisse und Sichtweiten

Nördlich der Alpen weht weiterhin lebhafter bis kräftiger West- bis Südwestwind, wobei in exponierten Lagen mit stürmischen Böen zu rechnen ist. Abends frischt am Bodensee der Südwestwind nochmals auf, während er tagsüber vorübergehend weniger stark ausfällt. In den Niederungen beginnt der Tag oft mit Nebel oder Hochnebel, der sich im Tagesverlauf zu dichten Wolken ausweitet, bevor von Südwesten her Regen einsetzt. Die Sichtweiten können lokal eingeschränkt sein, während die Höchsttemperaturen zwischen den genannten Werten variieren.