Wetter in Österreich: Kaltfront bringt am Dienstag markanten Temperaturrückgang und Gewitter

Das freundliche Frühsommerwetter in Österreich hält noch bis Montag an, dann zieht eine Kaltfront über das Land und bringt einen deutlichen Temperatursturz sowie kräftige Gewitter. Bis dahin bleibt es wechselhaft mit Schauern, vor allem im Bergland. Im Osten und Südosten以及 Weinviertel bleibt es bis zum Dienstagnachmittag oft trocken und sonnig.

Das freundliche Frühsommer wetter hält noch bis Montag an, ehe am Dienstag eine Kaltfront über Österreich zieht und das Wetter auf den Kopf stellt. In den kommenden Tagen bleibt die Atmosphäre nur schwach ausgeprägt, wodurch sich insbesondere in den Nachmittags- und Abendstunden wiederholt Schauer und Gewitter bilden können.

Nach aktuellem Stand erreicht uns am Dienstag eine Kaltfront, die einen markanten Temperaturrückgang sowie das Potenzial für kräftige Gewitter mit sich bringt. Am Samstag stellt sich im Norden und Osten ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix ein, während von Vorarlberg bis Salzburg und Kärnten die Sonne nur zwischendurch scheint. Im westlichen Bergland und am Nachmittag auch in Oberösterreich, der Obersteiermark und Kärnten gehen einige Regenschauer nieder, lokal sind Gewitter dabei, im Osten und Südosten bleibt es trocken.

Die Höchstwerte liegen von West nach Ost zwischen 19 und 27 Grad. Der Sonntag startet trocken und abseits lokaler Restwolken häufig sonnig, tagsüber bilden sich Quellwolken. Am Nachmittag gehen vor allem im zentralen Bergland Schauer und Gewitter nieder, gegen Abend vereinzelt auch im Süden. Im Donauraum und im östlichen Flachland dominiert weiterhin ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix.

Der Wind weht mäßig aus westlichen Richtungen, mit 20 bis 29 Grad wird es vor allem im Osten sommerlich warm. Am Montag scheint zunächst verbreitet die Sonne, inneralpine Restwolken lockern am Vormittag auf. Ab dem Vormittag bilden sich Quellwolken, im Bergland steigt die Schauer- und Gewitterneigung an. Im Hügel- und Flachland bleibt es meist trocken und häufig sonnig.

Abgesehen von einzelnen Gewitterböen weht meist nur schwacher Wind. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 30 Grad. Am Dienstag erreicht nach aktuellem Stand von Nordwesten her eine Kaltfront das Land. Somit startet der Tag schon von Vorarlberg bis Salzburg mit schauerartigem und stellenweise gewittrigem Regen, welcher im Tagesverlauf sukzessive nach Osten vorankommt.

Bis zum Nachmittag noch trocken und zeitweise sonnig bleibt es von Unterkärnten bis ins Weinviertel, nachfolgend gehen aber lokal heftige Gewitter nieder. Im Westen und Norden überwiegt von Beginn an der trübe Eindruck, entsprechend liegen die Höchstwerte von West nach Ost zwischen 16 und 29 Grad. Auch in den ECMWF-Ensembles zeichnet sich der Temperaturrückgang zum Dienstag deutlich ab. Gleichzeitig deutet sich der Beginn einer unbeständigeren Wetterphase an.

Bis zum kommenden Wochenende verbleiben die Temperaturen voraussichtlich auf diesem Niveau, bevor der Hauptlauf im weiteren Verlauf wieder einen raschen Temperaturanstieg signalisiert





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