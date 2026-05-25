Wetter: Hoch über Mitteleuropa sorgt für warmes und sonniges Wetter

Ein ausgeprägtes Hoch liegt nahezu ortsfest über Mitteleuropa und sorgt für stabiles und außergewöhnlich warmes Wetter. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 28 Grad.

Ein ausgeprägtes Hoch liegt nahezu ortsfest über Mitteleuropa und sorgt bis über das lange Pfingstwochenende hinaus für stabiles und außergewöhnlich warmes Wetter. Mit einer schwach ausgeprägten Kaltfront sickert am Mittwoch aus Norden vorübergehend kühlere, aber recht trockene Luft ein.

Sich setzt das frühsommerliche Wetter fort. Tagsüber bilden sich zwar erneut ein paar Quellwolken, lediglich in Richtung Karawanken ist am Nachmittag ein isolierter Schauer oder ein kurzes Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Bei mäßigem bzw. im Osten auch teils lebhaftem Nordwind liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 28 Grad. Meist scheint von früh bis spät die Sonne und es wird außergewöhnlich warm für die Jahreszeit.

Einige Quellwolken über den Bergen bleiben überwiegend harmlos, lediglich im westlichen und südlichen Bergland steigt am Nachmittag die Gewitterneigung leicht an. Im Osten weht mäßiger Nordwestwind, am Bodensee zeitweise mäßiger Nordostwind. Mit maximalen Höchstwerten von 22 bis 28 Grad schaut weiterhin häufig die Sonne, auch wenn von Norden her Wolken durchziehen. Im Laufe des Vormittags steigt die Schauer- und Gewitterneigung zunächst in den Nordalpen an, am Nachmittag sind dann im Süden lokal kräftige Gewitter möglich.

Im Norden und Osten bleibt es dagegen bis auf vereinzelte gewittrige Schauer meist trocken. Der Nordwestwind frischt im Osten lebhaft auf, in den Tälern südlich des Alpenhauptkamms wird es föhnig. Die Höchstwerte liegen von Nord nach Süd zwischen 20 und 28 Grad. Wiederholt kommt oft sonniges Wetter, etwaige Restwolken in den Alpen lockern rasch auf.

Am Nachmittag steigt die Schauer- und Gewitterneigung am Alpenhauptkamm und im Bereich der Karnischen Alpen leicht an, sonst bleibt es verbreitet trocken. Der Wind weht mäßig bzw. in den Tälern südlich des Alpenhauptkamms auch lebhaft aus nördlicher Richtung. Mit maximalen Höchstwerten von 22 bis 28 Grad schaut sich wiederholt sonniges Wetter an, etwaige Restwolken in den Alpen lockern rasch auf. Am Abend bleibt es im Osten und Norden meist trocken, im Süden sind vereinzelte Schauer möglich





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