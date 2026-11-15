Wetter am Leopolditag: Sonnenschein und Frost in Österreich

Am Leopolditag herrschen in Österreich Sonnenschein und Minustemperaturen. Meteorologen warnen, dass dies kein alter Altweibersommer ist, sondern der Winter naht. Mehr Details.

Am Leopolditag, dem 15. November, präsentiert sich das Wetter in Österreich mit einer interessanten Mischung aus winterlicher Kälte und herbstlicher Sonne. Während sich die Region an zahlreichen Orten freundlich und sonnig zeigt, deuten die frostigen Temperaturen in den Morgenstunden bereits auf die bevorstehende Winterzeit hin. Dieser Gegensatz zwischen scheinbarer Wärme und realer Kälte ist ein charakteristisches Merkmal dieses spezifischen Kalendertags, der traditionell mit bestimmten Wettervorhersagen verbunden wird.

Temperaturverlauf und Nebelbildung

Die meteorologischen Daten für den 15. November zeigen ein deutliches Spektrum an Wintertemperaturen. In den frühen Morgenstunden fallen die Werte in vielen Landesteilen zwischen minus 8 Grad und plus 3 Grad Celsius. Diese kalte Startphase ist verbreitet zu beobachten und erfordert von den Bürgern angepasste Kleidung, insbesondere für die Wegstrecken zum Arbeitsplatz oder in die Schulen. Die Sonneneinstrahlung im Verlauf des Vormittags führt dazu, dass sich die in Tälern und flachen Lagen befindlichen Nebel- sowie Hochnebelfelder langsam auflösen.

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Nach dem Rückzug der Nebelzonen überwiegt im weiteren Tagesverlauf der Sonnenschein. Allerdings bleiben lokale Ausnahmen bestehen, insbesondere entlang der Donau sowie in Teilen des Waldviertels, wo die Trübung länger anhalten kann. Abseits dieser feuchten Gebiete profitieren die meisten Regionen von klarem Himmel. Die Entwicklung der Wolkenfreiheit ist ein wichtiger Indikator dafür, wie sich die Sonnenstrahlung direkt auf die gefühlte Temperatur auswirkt.

Unterschied zum klassischen Altweibersommer

Die Bezeichnung Altweibersommer wird von vielen Menschen am 15. November verwendet, obwohl sie meteorologisch betrachtet historisch ungenau ist. Klassischerweise beschreibt der Altweibersommer eine stabile Hochdruckwetterlage, die typischerweise zwischen Mitte September und Anfang Oktober auftritt. Diese Phase ist gekennzeichnet durch ungewöhnlich warme Tage und klar abkühlende Nächte, was eine völlig andere klimatische Konstellation darstellt als die im November beobachteten Verhältnisse.

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Die Warmphase im November wird von der Wissenschaft eher als Martinssommer oder Novemberfrühling klassifiziert. Ein Unterschied in der Datierung von wenigen Wochen hat erhebliche Auswirkungen auf die Zuordnung zur jeweiligen Wetterphase. Ein paar sonnige Stunden rund um den Leopolditag berechtigen daher nicht zur Annahme eines zweiten Altweibersommers. Die saisonale Einordnung ist für die korrekte Interpretation der Wetterdaten essenziell, da sie Aufschluss über die langfristigen Trends gibt.

Thermische Bedingungen und regionale Unterschiede

Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf je nach Region, Bewölkung und verbliebenem Nebel auf Werte zwischen 3 und 11 Grad Celsius an. Diese Spannbreite spiegelt die unterschiedlichen geografischen Gegebenheiten wider. Besonders mild können die Temperaturen an der föhnigen Alpennordseite ausfallen, wo der Föhnwind als warmer Fallwind wirkt. Auch im Westen des Landes sind freundliche und relativ milde Bedingungen zu erwarten, die die sonnenbedingte Erwärmung begünstigen.

Im Osten und Südosten des Landes bremsen hingegen persistierende Nebelfelder die solare Erwärmung oft deutlich aus. Dies führt dazu, dass es dort insgesamt kühler bleibt, als es die reine Sonneneinstrahlung erwarten ließe. Die räumliche Verteilung der Wärme ist also nicht homogen, sondern unterliegt starken lokalen Einflüssen. Die Kombination aus Luftdrucklage, Feuchte und geografischer Höhe bestimmt maßgeblich das individuelle Temperaturempfinden in den verschiedenen Bundesländern.

Grenzen der traditionellen Bauernregeln

Der alte Spruch zum Leopolditag wird seit Generationen mündlich überliefert, doch seine Aussagekraft als wissenschaftliche Prognose ist begrenzt. Bauernregeln basieren auf langjährigen regionalen Beobachtungen und sind oft stark an lokale Klimaerfahrungen gebunden. Sie bieten keine wissenschaftlich belastbare Garantie für einen spezifischen Wetterverlauf im weiteren Zeitablauf. Ein sonniger 15. November bedeutet daher keineswegs, dass auch die folgenden Wochen mild bleiben werden.

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Gerade im Spätherbst und frühen Winter können sich die Wetterverhältnisse schnell und drastisch ändern. Die Meteorologie stützt sich auf komplexe Modelle, die weitaus präziser sind als die vereinfachten Zusammenhänge aus alten Regeln. Es ist daher ratsam, die aktuellen Wettervorhersagen als primäre Informationsquelle zu nutzen, anstatt sich ausschließlich auf traditionelle Weisheiten zu verlassen. Die Natur folgt keinen starren calendarischen Rhythmen, sondern reagiert auf dynamische atmosphärische Prozesse.