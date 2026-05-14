Westligist BSK 1933 und Unterhaus-Klub Fortuna schließen Partnerschaft, werden ab Saison 2023/2024 mit neuem Namen und Partner an den Start gehen

Westligist BSK 1933 und Unterhaus-Klub Fortuna aus der 2. Klasse Nord B schließen eine Partnerschaft und werden ab der kommenden Saison mit einem neuen Partner und einem neuen Namen an den Start gehen. Das Projekt wurde nach einem Treffen mit dem Salzburger Magistrat endgültig beschlossen.

Westligist BSK 1933 hat eine neue Spielstätte gefunden und wird ab der kommenden Saison mit einem neuen Partner und einem neuen Namen an den Start gehen.

Der Verein aus Bischofshofen und Unterhaus-Klub Fortuna aus der 2. Klasse Nord B bündeln die Kräfte. Das Projekt wurde nach einem Treffen mit dem Salzburger Magistrat endgültig beschlossen. Die Pongauer hoffen damit endlich auf Platz- und Planungssicherheit.

Der Ball liegt jetzt beim Salzburger Fußballverband, der die ganze Sache absegnen muss. Das Sportzentrum Nord im Stadtteil Liefering und der Sportplatz Bischofshofen sind zwei mögliche Spielstätten für die kommende Saison. Fortuna-Obmann Atilla Piskin wird in der zweiten Mannschaft die Verantwortung tragen und seine Fähigkeiten ausspielen. Die Zusammenarbeit wird als eine Win-win-Situation bezeichnet.

Tennengauer Kuchl hat bereits am Donnerstag ein Erfolgserlebnis und hat im Kampf um den Landesmeistertitel zwei Punkte Vorsprung auf die Flachgauer. Beide Vereine spielen eine überragende Saison





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