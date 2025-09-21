Westderby in Altach: SCR empfängt WSG Tirol – Heimserie soll ausgebaut werden

Am siebten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga treffen der SCR Altach und die WSG Tirol aufeinander. Altach will seine Heimserie fortsetzen, während die WSG nach einem Sieg sucht.

Sieben Mal sind die Rheindörfler im Schnabelholz schon unbesiegt, die Bilanz soll im Westderby vergrößert werden. Liveticker vom Match auf Ländlekicker.VOL.AT Der siebte Spieltag der ADMIRAL Bundesliga verspricht ein spannendes Duell im Ländle: Der SCR Altach empfängt die WSG Tirol – zwei Teams, die derzeit mit ganz unterschiedlichem Rückenwind unterwegs sind. Während die Altacher mit Selbstvertrauen in die Partie gehen, hat die WSG zuletzt an Schwung verloren.

Doch wie so oft im Fußball liegt gerade darin die Würze. Ein Heim mit starker Bilanz: Die Altacher haben sich in dieser Saison bislang von ihrer besten Seite gezeigt. Mit 11 Punkten aus den ersten sechs Spielen steht das Team von Trainer Fabio Ingolitsch auf einem beachtlichen dritten Tabellenplatz. Besonders stark: In den bisherigen Heimspielen sind die Rheindörfler noch ungeschlagen. Sieben Bundesliga-Heimspiele ohne Niederlage – das gelang zuletzt 2016. Auch die Defensive zeigt sich stabil wie lange nicht: Vier der letzten sieben Heimspiele endeten ohne Gegentreffer. Wir wollen diese Serie unbedingt ausbauen und unseren Fans einen weiteren Heimsieg schenken, so Ingolitsch im Vorfeld. Die Altacher haben sich in dieser Saison stabil präsentiert, und das Team von Trainer Ingolitsch zeigt eine beeindruckende Leistung. Die Heimstärke des Teams im Schnabelholz ist ein klarer Vorteil, und die Spieler scheinen ihre Stärken in der heimischen Umgebung voll auszuspielen. Die Fans spielen dabei eine entscheidende Rolle, da ihre Unterstützung die Mannschaft zusätzlich motiviert und beflügelt. Die aktuelle Form der Altacher ist ein Beleg für die harte Arbeit und das Engagement des gesamten Teams, das bestrebt ist, die beeindruckende Serie von ungeschlagenen Heimspielen weiter auszubauen und seine Position in der Tabelle zu festigen. Dieses Spiel gegen die WSG Tirol ist eine wichtige Gelegenheit, die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und den Fans eine weitere unvergessliche Leistung zu präsentieren.\Auch die Gäste aus Tirol haben Grund zur Freude – zumindest was den Saisonstart betrifft. Acht Punkte nach fünf Runden bedeuteten Klub-Rekord. Doch zuletzt geriet die Erfolgswelle ins Stocken: Seit drei Spielen wartet die WSG auf einen Sieg. Die erste Saisonniederlage (1:2 gegen Hartberg) brachte zuletzt etwas Sand ins Getriebe. Offensiv bleibt die Elf von Thomas Silberberger jedoch gefährlich: In allen bisherigen Spielen dieser Saison traf die WSG, insgesamt zehn Mal – ein weiterer Rekordwert für den Klub. Für die WSG Tirol ist dieses Spiel eine Herausforderung, aber auch eine Chance, die eigene Form zu finden und die Negativserie zu beenden. Die Mannschaft von Trainer Silberberger verfügt über eine starke Offensive, die in der Lage ist, jederzeit für Gefahr zu sorgen. Die Rückkehr von Benjamin Böckle und Valentino Müller, zwei ehemaligen Altach-Spielern, verleiht dem Spiel eine zusätzliche emotionale Komponente. Ihre Erfahrungen und Kenntnisse des Gegners könnten für die WSG von großem Vorteil sein. Das Spiel im Schnabelholz wird für beide Teams eine wichtige Standortbestimmung, die Aufschluss über die aktuelle Form und die Ziele der Saison gibt. Die WSG wird alles daran setzen, die drei Punkte mit nach Tirol zu nehmen, während die Altacher versuchen werden, ihre Heimserie fortzusetzen und ihre Position in der Tabelle zu festigen. Die Begegnung verspricht ein spannendes und umkämpftes Spiel mit vielen Torchancen und emotionalen Momenten zu werden.\Für zwei Tiroler Akteure wird die Partie im Schnabelholz ein emotionales Heimspiel: Benjamin Böckle und insbesondere Valentino Müller kehren in ihre alte Heimat zurück. Müller, heute 26 Jahre alt, ist nicht nur gebürtiger Vorarlberger, sondern wurde auch fußballerisch beim SCR Altach groß. Vier Jahre trug er das Trikot der Altacher, ehe es ihn 2019 zum LASK zog. Ein Blick in die Statistik zeigt: Die WSG Tirol gewann drei der letzten vier Bundesliga-Duelle gegen Altach – zuletzt sogar drei Mal in Folge. Eine solche Serie schaffte man zuvor nur gegen Ried und Hartberg. Die Favoritenrolle ist damit keineswegs klar verteilt. Bei Altach ist die personelle Lage weitgehend entspannt. Lediglich Vesel Demaku fehlt weiterhin verletzungsbedingt. Aufseiten der WSG gibt es keine bestätigten Ausfälle. Beide Teams setzen auf ihre Fans – Altach besonders auf die Unterstützung im eigenen Stadion. Die Stimmung in Schnabelholz war zuletzt elektrisierend, und das soll auch gegen die Tiroler der Fall sein. Die Vorfreude auf das Spiel ist bei den Fans beider Lager groß. Das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften verspricht ein packendes Duell, das von Kampfgeist, Leidenschaft und Emotionen geprägt sein wird. Die Heimfans in Altach hoffen auf einen weiteren Heimsieg, während die WSG-Fans darauf setzen, dass ihre Mannschaft die Auswärtshürde meistert und drei Punkte mit nach Tirol nimmt. Die Begegnung wird zweifellos ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten





