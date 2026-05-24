Das ZDF-Fernsehgarten ist eines der bekanntesten Musikshows im Deutschland und lockt Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Doch auch für die Prominenten kann die Show einige Herausforderungen mit sich bringen. Moderatorin Andrea Kiewel spricht der T-Online-Redaktion über die Rolle des Fernsehgartens in der Musikbranche und wie sie mit den Schwierigkeiten der Promischaft umgeht. Sie erklärt, dass es bei den Musikshows mehr als nur Auftritte geht und dass Künstler eine wichtige Rolle in der Unterhaltung spielen. Dennoch wird sie von den Herausforderungen der Promischaft sprechen, die es den Künstlern macht, sich in diese Sendung einzulassen. Kiewel spricht auch über die Umstشمilungen, die die Musikbranche in den letzten Jahren erfahren hat und wie das Image des Fernsehgartens zur Promi-Flaute beigetragen hat.

Der ZDF-Fernsehgarten lockt über den Sommer Millionen von Zuschauern vor den Fernseher. Doch die prominenten Sänger kommen seltener in die Sendung. Vor allem leidet Moderatorin Andrea Kiewel unter der Promi-Flaute.

GegenüberT-Online verteidigt sie das Format. Sie erklärt:Es gibt ja kaum noch Musikshows mit richtigen Auftritten von Künstlern im deutschen Fernsehen. Die Sendung ist für viele Künstler noch immer wichtig. Alle voran das Mallorca-Special lockt Stars wie Mickie Krause oder Lorenz Büffel in denFernsehgarten.

Kiewel meint:Wäre der‚Fernsehgarten‘ nicht relevant, nun ja, dann müsste ich singen. Will keiner, ich weiß. Roland Kaiser war seit 2016 nicht mehr in der Show. Kiewel Roland Kaiser vermisse ich sehr.

Sie fügt noch hinzuUnd ich weiß auch, dass es nichts Persönliches ist. Es passt eben manchmal einfach nicht. Ebenfalls war Matthias Reim seit 2014 nicht mehr im ZDF-Fernsehgarten. Er will seine Musik nichtzwischen Kochnischen und Akrobaten bei strahlendem Sonnenschein präsentieren, soBild.

Öffentlich eskalierten einige Absagen. Roberto Blanco war unzufrieden mit den Vertragsbedingungen beim ZDF, Pietro Lombardi boykottierte die Sendung nach einem Streit um seine Kopfbedeckung. Zusätzlich meiden jüngere Musiker die Show. Das ESC-Duo Abor und Tynna lehnten im letzten Jahr einen Auftritt imFernsehgarten ab.

Kiewel fand dies damalszum Kotzen. In den vergangenen Jahren hat sich die Musikbranche komplett verändert. Große TV-Shows galten früher als Pflichttermine für Sänger. Heute können sie größere Zielgruppen über TikTok, Instagram, Streamingdienste oder eigene Tourneen erreichen.

Auch das Image desFernsehgarten sorgt für die Promi-Flaute. Seit Jahren ist die Show eine Mischung aus Schlager, Unterhaltung, Spielen und Sommerstimmung. Einige Musiker können sich damit nicht mehr identifizieren





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