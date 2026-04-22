Weltweiter Kondomengpass: Marktführer Karex kündigt Preiserhöhungen an

Aufgrund gestiegener Rohstoffpreise und massiver Lieferkettenprobleme sieht sich der weltweit größte Kondomhersteller Karex zu deutlichen Preiserhöhungen gezwungen.

Die aktuelle wirtschaftliche Gesamtlage stellt den malaysischen Kondomhersteller Karex vor massive Herausforderungen, die mittlerweile zu einer unvermeidbaren Reaktion geführt haben. Wie Firmenchef Goh Miah Kiat am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte, ist das Unternehmen gezwungen, die drastisch gestiegenen Produktions- und Logistikkosten direkt an die Endkunden weiterzureichen.

Wir haben keine andere Wahl, als diese Belastungen weiterzugeben, da die finanziellen Spielräume nahezu vollständig ausgeschöpft sind, so Kiat. Diese Entscheidung markiert einen Wendepunkt für den Weltmarktführer, der jährlich über fünf Milliarden Kondome für renommierte Marken wie Durex und Trojan sowie für staatliche Gesundheitssysteme und internationale Hilfsorganisationen produziert. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielschichtig und spiegeln die fragile Natur der globalen Lieferketten wider. Die Nachfrage nach Kondomen ist in diesem Jahr um rund 30 Prozent sprunghaft angestiegen. Dies liegt vor allem daran, dass viele Geschäftspartner und Zwischenhändler aufgrund der unkalkulierbaren Frachtkosten und massiven Lieferverzögerungen ihre Lagerbestände bewusst niedrig gehalten haben. Sobald nun Engpässe auftreten, entsteht ein enormer Druck auf die Beschaffung. Gleichzeitig verteuern sich essenzielle Rohstoffe wie synthetischer Kautschuk, spezielles Silikonöl sowie verschiedene Verpackungsmaterialien kontinuierlich. Diese Kostensteigerungen treffen Karex zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen bereits mit den Auswirkungen globaler politischer Spannungen zu kämpfen hat. Insbesondere der anhaltende Nahostkonflikt sorgt für eine massive Verunsicherung bei den Energie- und Petrochemielieferungen, was wiederum die Rohstoffbeschaffung für die Kunststoffindustrie weltweit massiv erschwert. Die langfristigen Aussichten für den Markt bleiben angespannt. Sollten die Störungen in den internationalen Handelsrouten und die Volatilität bei den Rohstoffpreisen weiter anhalten, schließt Firmenchef Kiat weitere Preiserhöhungen keineswegs aus. Karex befindet sich mit dieser Problematik in bester, wenn auch unerfreulicher Gesellschaft. Zahlreiche Hersteller, insbesondere im Bereich der medizinischen Schutzbekleidung wie Einweghandschuhe, klagen über ähnliche Engpässe und sehen sich zu Preisanpassungen gezwungen. Die Situation verdeutlicht, wie eng vernetzt die globale Produktion ist und wie schnell lokale geopolitische Krisen zu einer weltweiten Verknappung von Hygieneartikeln führen können. Für die Verbraucher bedeutet dies kurz- bis mittelfristig eine Phase höherer Preise für Verhütungsmittel, während die Industrie händeringend nach stabilen Alternativen für ihre Lieferketten sucht





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