Weltweite Störungen bei Meta-Plattformen: Nutzer können sich nicht einloggen und Inhalte nicht aufrufen

Ein technisches Problem bei Meta führt zu globalen Ausfällen bei Instagram, Facebook, Messenger und Threads. Nutzer berichten von Login-Problemen und Nichterreichbarkeit. Frühere Cloudflare-Störung hatte große Teile des Internets beeinträchtigt.

Nutzer von Meta -Plattformen wie Instagram , Facebook , Messenger und Threads berichteten weltweit von umfassenden Störung en. Viele konnten sich nicht einloggen, Inhalte nicht aufrufen oder Nachrichten versenden, teilweise ließen sich die Apps gar nicht öffnen.

Der Ausfall schien global zu sein, die Ursache war zunächst unbekannt. Auf der Plattform X machten sich Nutzer traditionell über den Ausfall der konkurrierenden Dienste lustig. Der KI-Bot Grok von X fasste die Lage zusammen und verwies auf ein technisches Problem bei Meta, das normalerweise schnell behoben werde. Der Text erwähnt zudem einen früheren Ausfall im Cloudflare-Netzwerk, der große Mengen an Datenverkehr beeinträchtigte und sogar Login-Funktionen großer Medienseiten betraf.

Cloudflare begründete jenen Vorfall mit einem versteckten Fehler in einem Dienst, der die Bot-Abwehrfunktion unterstützt, nach einer routinemäßigen Konfigurationsänderung. Damals war von einem außergewöhnlichen Anstieg des Datenverkehrs die Rede. Cloudflare ist eine Plattform, die vor allem Online-Sicherheitsdienste anbietet, daher fiel der Ausfall entsprechend groß aus





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