Weltmeisterschaft 2026: Rekorde bei Größe, Alter und Spielerzahlen prägen das Turnier

Die Fußball-WM 2026 bringt beachtliche Rekorde mit sich - vom größten Torhüter Florian Wiegele über den viertältesten Spieler Cristiano Ronaldo bis hin zu den jüngsten Talenten. Darüber hinaus dominieren Vereine wie Manchester City bei den WM‑Teilnehmern.

Die diesjährige FIFA‑Weltmeisterschaft, die vom 11. Juni an in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, ist bereits vor dem ersten Anpfiff von Rekorde n geprägt.

Mit 48 teilnehmenden Nationen und insgesamt 104 Spielen steht das Turnier als das bislang größte in der Geschichte des Fußballs an. Unter den 1.248 nominierten Athleten sticht vor allem ein Name besonders hervor: Der österreichische Torhüter Florian Wiegele, der mit seinen 2,05 Metern der größte jemals für eine WM zugelassene Spieler ist. Der bisherige Rekordhalter, der niederländische Keeper Andries Noppert, erreichte bei der WM 2022 in Katar lediglich 2,01 Meter.

Auch andere Spieler erreichen beeindruckende Maße: Englands Verteidiger Dan Burn, Kolumbiens Torhüter Álvaro Montero und Bosnien‑Herzegowinas Verteidiger Stjepan Radeljić besitzen ebenfalls 2,01 Meter, womit sie theoretisch als Basketballspieler einsetzbar wären. Am anderen Ende des Größenspektrums steht der panamaische Spielmacher César Yanis, der mit 1,60 Metern der kleinste nominierte Spieler ist - nur 41 Zentimeter kleiner als sein möglicher Gegenspieler Dan Burn. Solche extremen Unterschiede veranschaulichen die Vielfältigkeit, die das Turnier charakterisiert.

Ein weiterer Rekord bezieht sich auf das Alter der Teilnehmenden. Am Eröffnungstag wird Cristiano Ronaldo 41 Jahre und 126 Tage alt sein, was ihn zum viertältesten Spieler in der WM‑Geschichte macht. Vor ihm stehen der ägyptische Torhüter Essam El Hadary (45 Jahre), der kolumbianische Keeper Faryd Mondragón (43 Jahre) sowie der kamerunische Stürmer Roger Milla (42 Jahre). Auf der anderen Seite befindet sich der 17‑jährige Mexikaner Gilberto Mora, der jüngste Spieler im aktuellen Kader.

Sein Teamkollege Guillermo Ochoa, ebenfalls 40, nahm seine erste WM‑Teilnahme 2014 wahr - ein Zeitpunkt, zu dem Mora noch nicht geboren war. Historisch gesehen gab es bereits mehrere 17‑Jährige, die bei ihrer ersten WM‑Teilnahme das Rampenlicht betraten, darunter Norman Whiteside, Pelé, Salomon Olembe, Samuel Eto'o und Femi Opabunmi. Neben individuellen Rekorden spielen auch kollektive Erfolge eine Rolle.

Zwölfundzwanzig Spieler besitzen bereits mindestens einen WM‑Titel, darunter der deutsche Torhüter Manuel Neuer (2014) sowie französische Stars wie Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Ousmane Dembélé und Lucas Hernández, die 2018 den Pokal holten. Im argentinischen Aufgebot, dem amtierenden Titelverteidiger, finden sich neben Lionel Messi weitere 16 Spieler, die bereits 2022 in Katar den Titel gewonnen hatten.

Messi hält zudem den Rekord für die meisten WM‑Tore (13), gefolgt von Kylian Mbappé (12) und jeweils acht Treffern von Harry Kane, Neymar und Cristiano Ronaldo. Der Rekord für die meisten WM‑Tore insgesamt bleibt bei Miroslav Klose (16). Auch vereinzelt statistische Kuriositäten zeigen sich: Manchester City stellt mit 19 Spielern die höchste Anzahl an WM‑Teilnehmern, dicht gefolgt von Bayern München mit 18.

In den Kaderlisten von Kap Verde, Kongo, El Fünf‑Küste, Curaçao, Senegal und Uruguay ist kein einziger Spieler in der heimischen Nationalliga aktiv, was die globale Verbreitung des Talents verdeutlicht





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