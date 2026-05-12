Menschen mit Familie im Krieg fühlen sich in Österreich unverstanden und von der Mehrheitsgesellschaft ignoriert. Sie erleben mangelndes Interesse an ihren Sorgen und werden oft aufgrund politischer oder wirtschaftlicher Aspekte marginalisiert. Gleichzeitig bewegen die Nachrichten wenig Verständnis für die Leidtragenden. Interview-Studie der WZ. .

Die Nachrichten zur aktuellen Weltlage vermeiden, weil Menschen mit Familie im Krieg oft unteramtslos und unverstanden sind und wenig Interesse an ihren Sorgen finden. Die Mehrheitsgesellschaft konzentriert sich häufig wirtschaftlicher Aspekte, anstatt auf das Leid der direkt vom Krieg Betroffenen.

ンジうg煤 Soma 2022 von Gaza nach Wien gegangen und seine Erfahrungen und die von den Betroffenen an den meisten Menschen. Die Medien und der gesellschaftliche Diskurs zuteilen es, aber es gibt Personen, die für Verdrossene und belastend gegenüber. DieWZ hat Interviews mit Betroffenen geführt, und die Ergebnisse sind in die Infos & Quellen Tagtäglich kommen





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