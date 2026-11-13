Weltdiabetestag 2026: Dringende Forderungen nach verbesserter Früherkennung und Therapien

Experten warnen vor schwerwiegenden Folgen unentdeckten Diabetes. Der Weltdiabetestag am 14. November fordert bessere Diagnostik, neue Medikamente und gerechten Zugang zu moderner Diabetestechnologie in Österreich.

Am 14. November steht der Weltdiabetestag im Zeichen der Früherkennung und der Prävention schwerer Folgeerkrankungen. Die Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG) warnt eindringlich vor den Risiken einer unerkannten Erkrankung und fordert gleichzeitig einen unkomplizierten Zugang zu modernen Therapien. Diabetes entwickelt sich oft schleichend und bleibt jahrelang unbemerkt, was die Diagnosestellung erschwert.

Gemäß aktuellen Daten der österreichischen Sozialversicherung zeigen sich bei etwa sechs Prozent der untersuchten Personen bekannte Diabeteserkrankungen. Knapp drei Prozent der Fälle wurden zuvor nicht diagnostiziert, während bei rund zwanzig Prozent ein Prädiabetes vorliegt. Dieses Stadium gilt als Vorstufe, die durch rechtzeitige Maßnahmen in den Griff zu bekommen ist. Die Österreichische Diabetes Gesellschaft betont, dass regelmäßige Kontrollen unerlässlich sind, da das Erkrankungsrisiko mit zunehmendem Alter und Übergewicht deutlich steigt.

Also read Schwarzarbeit in Österreich 2026: 25 Prozent nutzen illegal Dienstleistungen

Unbekannte Risiken durch Prädiabetes und Amputationen

Harald Sourij, Präsident der Österreichischen Diabetes Gesellschaft, weist darauf hin, dass viele Menschen in Österreich erhöhte Blutzuckerwerte haben, ohne dies zu wissen. Diese Tatsache stellt eine große Chance dar, da frühzeitiges Erkennen rechtzeitige Gegenmaßnahmen erlaubt. Neben der Blutzuckerkontrolle müssen laut Experten auch Blutdruck, Blutfettwerte und der Lebensstil betrachtet werden, um Folgeschäden zu verhindern.

Die gravierenden Folgen einer schlechten Blutzuckereinstellung zeigen sich in den Statistiken der österreichischen Sozialversicherung. Jährlich werden gut fünfhundert Majoramputationen bei Diabetespatienten durchgeführt, bei denen das Amputationsniveau oberhalb des Sprunggelenks liegt. Besonders alarmierend ist, dass mehr als dreißigundsiebent Prozent der betroffenen Patienten innerhalb eines Jahres nach einem solchen Eingriff sterben.

Advertisement

Eine inadäquate Blutzuckereinstellung erhöht das Risiko weiterer Amputationen erheblich. Die Daten unterstreichen die Dringlichkeit, Diabetes nicht nur zu behandeln, sondern insbesondere frühzeitig zu identifizieren, bevor irreversible Schäden am Kreislauf- und Nervensystem auftreten. Die Zahl von fünfhundert Amputationen pro Jahr dient als konkreter Indikator für die Lücken in der aktuellen Versorgungsstruktur.

Früherkennung bei Kindern verhindert Notfälle

Bei Kindern kann die Früherkennung von Typ-1-Diabetes lebensrettend sein. Diese Autoimmunerkrankung beginnt oft Monate oder Jahre vor den ersten sichtbaren Beschwerden. Bestimmte Antikörper im Blut weisen frühzeitig auf die Erkrankung hin, doch wird Typ-1-Diabetes häufig erst durch eine gefährliche diabetische Ketoazidose entdeckt. Registerdaten zeigen, dass zeitweise bis zu vierundvierzig Prozent der Erst-diagnosen bei Kindern auf diesen Notfallzustand zurückzuführen waren.

Maria Fritsch von der Medizinischen Universität Graz erklärt, dass eine diabetische Ketoazidose nicht der erste Hinweis auf Typ-1-Diabetes sein darf. Durch frühere Erkennung und Betreuung der Familien könnten gefährliche Notfälle verhindert werden. Mehr als achtzig Prozent der neu betroffenen Kinder haben keine nahen Angehörigen mit dieser Krankheit, was breitere Früherkennungsprogramme notwendig macht.

Ein flächendeckendes Screening gibt es in Österreich aktuell nicht. Die ÖDG hält jedoch solche Programme für sinnvoll, um die Belastung für Patienten und das Gesundheitssystem zu reduzieren. Die Identifikation der Antikörper vor Symptombeginn ermöglicht es, Familien gezielt zu beraten und Notfallpläne zu erstellen, ohne auf akute Krankenhausaufenthalte warten zu müssen.

Advertisement

Neue Therapie und ungleicher Zugang zu Technologie

Neue Hoffnung bringt der Wirkstoff Teplizumab, der seit Jänner 2026 in der EU für ausgewählte Erwachsene und Kinder ab acht Jahren mit Typ-1-Diabetes im frühen, symptomfreien Stadium zugelassen ist. In Studien verzögerte die Immuntherapie den klinischen Ausbruch signifikant. Die mediane Zeit bis zur Diagnose betrug vierundvierzig Komma vier Monate im Vergleich zu vierundzwanzig Komma vier Monaten in der Placebogruppe.

Obwohl Teplizumab keine Heilung bietet, stellt es einen wichtigen Schritt in der Behandlung dar. Parallel dazu kritisiert Julia Mader von der Medizinischen Universität Graz den mangelhaften Zugang zu Glukosesensoren, Insulinpumpen und automatisierten Insulinsystemen. Während in Deutschland und Spanien eine größere Auswahl an Systemen verfügbar sei, stünden in Österreich derzeit nur zwei Systeme zur Verfügung.

Die Interessenvertretung wir sind diabetes fordert zudem konsequente Kontrollen von Augen, Nieren, Nerven und Füßen. Thomas Führer, Vorstandsmitglied der Organisation, betont, dass die Betreuung von Kindern in Kindergärten und Schulen sowie der Zugang zu moderner Diabetestechnologie nicht vom Wohnort oder Einkommen der Familie abhängen dürfen. 2026 steht der Weltdiabetestag unter dem Motto Early Action on Diabetes und fordert die konsequente Umsetzung der nationalen Diabetes-Strategie.