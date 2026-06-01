Welt-Nichtrauchertag: Der Rauchstopp bringt schnelle Verbesserungen

Der bekannte Lungenfacharzt Bernd Lamprecht empfiehlt, sich Unterstützung von Ärztinnen und Ärzten zu holen, um den dauerhaften Ausstieg aus dem Rauchen zu schaffen.

Wenn du mit dem Rauchen aufhörst, spürst du die positiven Effekte oft viel schneller, als du glaubst. Der bekannte Lungenfacharzt Bernd Lamprecht aus Linz hat anlässlich des Welt-Nichtrauchertag s darauf hingewiesen.

Schon kurz nach der letzten Tschick stabilisieren sich wichtige Körperfunktionen wieder. Besonders Herz, Kreislauf und Lunge atmen auf, wenn du den Rauchstopp schaffst. Auch deine körperliche Belastbarkeit und das allgemeine Wohlbefinden können sich deutlich verbessern. Wie der ORF OÖ berichtet, ist der Weg in ein rauchfreies Leben für viele trotzdem nicht leicht.

Laut Lamprecht klappt der dauerhafte Ausstieg öfter, wenn du dir Unterstützung von Ärztinnen und Ärzten holst und gemeinsam individuelle Strategien entwickelst. Wichtig ist, dass du den Ausstieg gut vorbereitest und nicht einfach drauflos versuchst. Von E-Zigaretten und anderen Ersatzprodukten als dauerhafte Lösung hält der Mediziner wenig. Sie können zwar kurzfristig helfen, aber die Nikotinsucht bleibt trotzdem bestehen.

Sinnvoller ist es, dir einen fixen Termin für den Rauchstopp zu setzen, Unterstützung von Familie oder Freunden zu suchen und professionelle Rauchfrei-Programme zu nutzen. Rückschläge gehören dazu und seien kein Grund, aufzugeben. Jeder Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören, sei ein Schritt in die richtige Richtung





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