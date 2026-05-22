Welser Eishockeycracks schielen auf Titel: Fünfmal an der Meisterschaft finale

Die Verantwortlichen beim EHC Fire on Ice Wels sprechen von einer erfolgreichen Saison, obwohl sie viermal im Finale blieben und nur den Vizemeistertitel ergatterten.

Viermal im Finale, viermal blieb den Welser Eishockeycracks in der Vorsaison nur der Vizemeistertitel übrig, dennoch sprechen die Verantwortlichen von einer erfolgreichen Saison. Der EHC Fire on Ice Wels hat im vergangenen Jahr in allen vier Ligen ins Finale gekommen.

Die 1. Landesliga schickte den zweiten Klub in der Stadt, den EC Wels, wie in der Vergangenheit. Die Kooperation zwischen dem EHC Fire on Ice Wels und dem EC Wels wurde als erfolgreich angesehen, das Verhältnis zwischen den beiden Vereinen ist sehr gut. Manuel Egles, der Fire-on-Ice-Obmann und -Gründer, hat den EC Wels 2007 gegründet, um dem Hobby- und Amateursport zu fördern, weil es im EC Wels zu wenig Platz für die Kinderteams gegeben hatte.

Es ist gelungen, wieder mehr Kinder zum Eishockey zu bringen. Statt mit fünf oder sechs Kindern zu stehen, waren jetzt bis zu 30 Junioren bei einem Training auf dem Eis. Bei Paul Eder, einem Black-Wings-Verteidiger, hilft auch der EHC Fire on Ice Wels im Nachwuchs. Eder selbst polyphen sogar noch mit den Kindern auf dem Eis.

Kilian Hutzinger ist ein weiterer Welser Nachwuchsschüler, der in der Amateurhockey-Oberliga an der teaminternen Scorerwertung teilgenommen hat, mit gerade einmal 16 Jahren





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