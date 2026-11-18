Die Stadt Wels hat als erste Gemeinde Österreichs Smart Glasses im städtischen Freibad und Saunabereich verboten. Der einstimmige Gemeinderatsbeschluss soll vor heimlichen Aufnahmen schützen.

Die Stadt Wels hat eine Novelle in der Regelung des öffentlichen Raums umgesetzt und Smart Glasses in den städtischen Freizeiteinrichtungen verboten. Damit ist Wels die erste Stadt in Österreich, die einen solchen klaren Ausschluss für die Brillen mit Kamerafunktion durchsetzt. Der Beschluss wurde am Montag vom Gemeinderat gefasst und gilt nun verbindlich für das Welldorado, den großen städtischen Freizeitkomplex.

Einstimmiger Beschluss im Gemeinderat Wels

Alessandro Schatzmann von den Grünen berichtete am Mittwoch über den Verlauf der Abstimmung. Der Antrag wurde gemeinsam von den Fraktionen der FPÖ, der SPÖ und der Grünen eingebracht. Im Gemeinderat stimmten alle Anwesenden dem Verbot einstimmig zu. Damit wird ein einheitlicher Standard für die städtischen Einrichtungen geschaffen, der die Privatsphäre der Besucherinnen und Besucher sicherstellen soll.

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Schutz vor Deepfakes und Missbrauch

Besonders in den Bereichen des Schwimmbads und der Saunen sieht Alessandro Schatzmann einen dringenden Bedarf für klare Grenzen. Die Technik in den Gläsern erlaubt nicht nur das Fotografieren, sondern auch das Filmen. Es besteht die Gefahr, dass Bilder heimlich aufgenommen werden. Diese Aufnahmen könnten manipuliert werden. Es besteht das Risiko, dass sie für sexualisierte Darstellungen missbraucht werden.

Ein weiteres Problem ist die Erstellung von Deepfakes. Die KI-Funktionen der Geräte könnten aus den Aufnahmen verfälschte Inhalte generieren. Der Schutz vor solchen Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte wurde als Hauptgrund für das Verbot genannt. Die Stadt reagiert damit auf die zunehmende Verbreitung der Technologie.

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Kontext: Bund sucht nach neuer Regelung

Gleichzeitig befindet sich die nationale Ebene noch in der Findungsphase. Der Bundesstaat Österreich ist derzeit auf der Suche nach einer umfassenden Regelung für den Umgang mit Smart Glasses. Die Brillen sind mit eingebauter Kamera, Mikrofon und KI-Funktionen ausgestattet und kommen immer häufiger im Alltag zum Einsatz. Das lokale Verbot in Wels geht dieser bundesweiten Debatke voraus.

Praktische Umsetzung und Kritik

In den sozialen Medien wurde die Maßnahme unterschiedlich bewertet. Einige Nutzer merken an, dass Regeln ohne Kontrolle wenig nützen. Es wird die Frage aufgeworfen, wer die Einhaltung des Verbots sicherstellt. Ein Bademeister kann nicht permanent alle Personen beobachten. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Regel in der Praxis durchsetzen kann.

Es wird auch diskutiert, ob das Verbot zu einer sozialen Stigmatisierung führt. Es fragt sich, ob Brillenträger in Zukunft negativ betrachtet werden. Die allgemeine Regelakzeptanz steht zur Prüfung. Es stellt sich die Frage, wer sich heutzutage noch an solche speziellen Verbote hält. Die Stadt Wels geht jedoch den Weg der klaren Vorsorge.