Die Stadt Wels eröffnet im Oktober 2026 ein dermatologisches Ambulatorium und drei neue Hausarzt‑Kassenstellen, um die regionale Gesundheitsversorgung zu verbessern und die Kluft zwischen Privat‑ und Kassenpatienten zu verringern.

In Wels , der zweitgrößten Stadt Oberösterreichs, wird die medizinische Versorgung endlich wieder ein Stück weit entschärft. Die Stadtverwaltung hat beschlossen, ein neues dermatologisches Ambulatorium in der Römerstraße 80a zu errichten, das ab Oktober 2026 seine Türen öffnen soll.

Damit soll nicht nur ein dringend benötigtes Fachgebiet abgedeckt werden, sondern zugleich ein wichtiger Baustein für die wohnortnahe Grundversorgung geschaffen werden. Der Vizebürgermeister Klaus Schinninger, der für das Gesundheitswesen zuständig ist, betont, dass das Projekt Teil einer langfristigen Strategie sei, die darauf abzielt, die wachsende Zwei‑Klassen‑Medizin zu bekämpfen und die Kassenversorgung in der Region zu stärken.

Durch die Einrichtung von drei zusätzlichen Hausarzt‑Kassenstellen wird die Grundversorgung für rund 65.000 Einwohner spürbar verbessert, während das dermatologische Ambulatorium einen niederschwelligen Zugang zu spezialisierten Leistungen ermöglicht, die bislang häufig nur über private Kliniken erhältlich waren. Der Hintergrund für diese Initiative ist die anhaltende Krise im österreichischen Gesundheitssystem, die sich in langen Wartezeiten, einem dramatischen Ärztemangel und einem Überhang an Privatpatienten äußert.

Die Sozialdemokratische Partei (SPÖ) hat wiederholt kritisiert, dass die aktuelle Landesregierung ein System übernommen hat, in dem etwa 400 Kassenpraxen geschlossen wurden, während die Zahl der Privatärzte gleichzeitig gestiegen ist. In diesem Kontext stellt das neue dermatologische Zentrum in Wels ein wichtiges Signal dar: Es soll zeigen, dass öffentliche Mittel gezielt eingesetzt werden, um die Lücke zwischen Kassen- und Privatversorgung zu schließen.

Das Ambulatorium wird ein breites Spektrum an Leistungen anbieten, darunter Hautkrebsvorsorge, Behandlung chronischer Hauterkrankungen, Kinderdermatologie, Allergologie und moderne Wundversorgung. Durch die enge Anbindung an das bereits bestehende Primärversorgungszentrum St. Anna entsteht ein integriertes Gesundheitsnetzwerk, das Patienten frühzeitig und unkompliziert versorgt. Die Stadt Wels hofft, mit dem neuen Angebot nicht nur die Lebensqualität ihrer Bürger zu erhöhen, sondern auch ein Vorbild für andere Regionen zu setzen.

Die Integration des dermatologischen Ambulatoriums in den bestehenden Gesundheitsstandort soll die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Hausärzten, Fachärzten und Pflegeeinrichtungen fördern. Gleichzeitig soll das Projekt die Attraktivität der Region für medizinisches Personal steigern, das bislang aufgrund von Unterversorgung und hohen Belastungen abwandern musste. Wenn die geplanten Hausarzt‑Kassenstellen und das dermatologische Zentrum ihre volle Funktionsfähigkeit erreichen, könnte Wels zu einem Modellbeispiel für eine ausgewogene, flächendeckende und vor allem solidarische Gesundheitsversorgung werden, die allen Bürgern unabhängig von ihrer Versicherung zugänglich ist





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