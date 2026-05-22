Wels setzt auf intelligente Bewässerung für Landesgartenschau

Wels wird bei der Landesgartenschau 2027 auf eine moderne Bewässerungsanlage setzen, die Sensoren und aktuelle Wetterdaten aus dem Internet nutzt, um die Wasserzufuhr an rund 2.500 Quadratmeter großen Grünflächen nur dann zu aktivieren, wenn es wirklich notwendig ist. Laut Veranstalter kann der Wasserverbrauch dadurch um bis zu 40 Prozent gesenkt werden.

Moderne Bewässerung im Wels er Burggarten arbeitet mit intelligenter Sensortechnik sowie Online-Wetterdaten . Stadt der Gärten realisiert nachhaltiges Vorzeigeprojekt für urbane Grünräume. Wels setzt bei der Landesgartenschau 2027 auf intelligente Bewässerung und spart damit bis zu 40 Prozent Wasser im Burggarten ein.

In Wels wird für die OÖ Landesgartenschau 2027 im Burggarten auf eine moderne Bewässerungsanlage gesetzt. Sensoren und aktuelle Wetterdaten aus dem Internet sorgen dafür, dass die rund 2.500 Quadratmeter großen Grünflächen nur dann Wasser bekommen, wenn es wirklich notwendig ist. Laut Veranstalter kann der Wasserverbrauch dadurch um bis zu 40 Prozent gesenkt werden. Das Projekt ist Teil der Vorbereitungen für die Landesgartenschau und zeige, wie nachhaltige Stadtentwicklung und moderne Technik Hand in Hand gehen können.

Mit dieser neuen Anlage gehört Wels laut eigenen Angaben zu den Vorreitern, wenn es um intelligente Bewässerungssysteme im städtischen Bereich in Österreich geht. Gerade angesichts der aktuellen Trockenheit in Oberösterreich wird klar, wie wichtig ein bewusster und effizienter Umgang mit Wasser bereits jetzt ist. Intelligente Bewässerungssysteme helfen Städten dabei, Wasser als wertvolle Ressource gezielt und sparsam einzusetzen





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