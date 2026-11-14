Wels gewinnt Titel European City of Christmas vor Wien und Graz

Die oberösterreichische Stadt Wels wird zur European City of Christmas gekürt. Österreichische Christkindlmärkte wie Wien und Graz überzeugen international mit Tradition und Tourismus.

Die oberösterreichische Stadt Wels hat sich den prestigeträchtigen Titel "European City of Christmas 2026" gesichert. Diese Auszeichnung wurde vom Christmas Cities Network in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament verliehen. Die Entscheidung fiel zugunsten von Wels, da das städtische Konzept im internationalen Vergleich deutlich herausstach. Die Jury lobte das Projekt als keinen gewöhnlichen Adventmarkt, der im Vergleich zu anderen Städten deutlich differenziert ist.

Preisträger 2026 und Nachfolgestädte

Neben der Stadt Wels wurden auch Barcelona den Titel "European Capital of Christmas" sowie das maltesische Dorf Kirkop als "European Village of Christmas" geehrt. Diese offiziellen Titel dienen der bewussten Positionierung im europäischen Tourismusmarkt. Die Stadt Wels plant ein umfangreiches Programm, das einen 1,7 Kilometer langen Lichterpfad und drei alpenländische Märkte umfasst. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf einem detaillierten Kinderprogramm und der Förderung von Kunsthandwerk sowie lokalen Anbietern.

Also read Selbst ausleihen, selbst zurückgeben: Wels digitalisierte seine Stadtbücherei

Die Staffelübergabe der Titel ist bereits im Vorfeld geplant. Im Jahr 2027 werden die Schweizer Stadt Basel, Baia Mare in Rumänien und Omis in Kroatien die Verantwortung für die jeweiligen Titel übernehmen. Dieser systematische Austausch fördert den kulturellen und wirtschaftlichen Austausch zwischen den teilnehmenden europäischen Städten. Die langfristige Planung sorgt für eine kontinuierliche Belebung der städtischen Zentren über mehrere Jahre hinweg.

Österreichische Märkte im internationalen Vergleich

Während Wels den Haupttitel erhält, werden andere österreichische Städte international weiterhin hoch geschätzt. Der Christkindlmarkt auf dem Wiener Rathausplatz gilt als Touristenmagnet in der Vorweihnachtszeit. Graz belegt im Forbes-Ranking der zehn besten Christkindlmärkte den neunten Platz und wird speziell für seine Authentizität gelobt. Der Innsbrucker Christkindlmarkt wurde vom Onlinereisemagazin Wanderlust zum besten Markt in Österreich gewählt.

Advertisement

Der Christkindlmarkt auf dem Wiener Karlsplatz positioniert sich unter dem Titel "Art Advent" mit einem Fokus auf Handwerkskunst. Zudem legt man hier besonderen Wert auf biozertifizierte Gastronomie. Diese Diversifizierung der Angebote zeigt, wie wichtig es ist, sich von der Masse abzuheben. Die Veranstalter nutzen solche Unterscheidungsmerkmale gezielt, um wachsende Zielgruppen anzusprechen und die Wahrnehmung der Stadt als Kulturstandort zu stärken.

Touristische Bedeutung und wirtschaftlicher Effekt

Astrid Steharnig-Staudinger von der Österreich Werbung betont, dass der Advent zum eigenständigen Reisemotiv geworden ist. Früher galt er eher als Beiwagerl im Wintertourismus, heute ist er ein zentraler Anziehungspunkt. Besonders Städte- und Kulturgäste suchen im Dezember gezielt die Atmosphäre der Märkte auf. Die Gästebefragung T-MONA (Tourismus-Monitor Austria) untermauert diese Entwicklung mit konkreten Daten zur Herkunft und Motivation der Besucher.

Die meisten Gäste stammen aus Großbritannien, Deutschland, Italien und den USA. Als Hauptmotiv für den Besuch eines Adventmarktes in Österreich wurden Sehenswürdigkeiten mit 41 Prozent genannt. Die Atmosphäre folgte mit 40 Prozent und das Ortsbild mit 33 Prozent. Tradition spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und wurde von 30 Prozent der Befragten als entscheidendes Kriterium angeführt. Diese Zahlen belegen den hohen Stellenwert kultureller Erlebnisse für den internationalen Tourismus.

Historische Wurzeln und internationale Konkurrenz

Die historische Tiefe der Traditionen dient als starkes Argument in der internationalen Konkurrenz. Der US-Sender CNN kürte Wien im Vorjahr zur internationalen Weihnachtshauptstadt. Als Beleg wird die urkundlich erwähnte Genehmigung für einen "Dezembermarkt" im Jahr 1296 herangezogen. Obwohl die damalige Veranstaltung primär der Versorgung der Bevölkerung diente, wird sie als Ursprung der Christkindlmarkt-Kultur gefeiert. Um 1600 gab es bereits erste Verkaufsstände für Lebkuchen und Süßwaren auf dem Wiener Graben.

Advertisement

Auf der Freyung wurde im Jahr 1722 ein ausdrücklich als Nikolo-, Weihnachts- und Krippenmarkt bezeichneter Markt abgehalten. Dieser entwickelte sich bis zur heutigen Hochblüte. Auch der Dresdner Striezelmarkt wirbt mit dem Titel des ältesten Christkindlmärkte der Welt. Er wurde 1434 erstmals urkundlich erwähnt und versteht sich als erster speziell auf die Vorweihnachtszeit ausgerichteter Weihnachtsmarkt. Die französische Stadt Straßburg nennt sich "Capitale de Noel" und verweist auf Wurzeln bis ins Jahr 1570. Der Nürnberger Christkindlesmarkt, dessen ältester Nachweis auf das Jahr 1628 zurückreicht, hat sich früh über die deutschen Grenzen hinweg etabliert. Viele Besucher aus den USA kommen aufgrund der historischen Verbindungen nach dem Zweiten Weltkrieg, als US-Soldaten in der Region stationiert waren.