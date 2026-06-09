Weiterbildungszeit: Neues Modell nach Alternativregelung für Bildungskarenz startet

Die Weiterbildungszeit startet als Nachfolgemodell zur Bildungskarenz, mit strengeren Kriterien, Arbeitgeberbeteiligung und geringeren Staatsausgaben.

Die neue Regelung zur Weiterbildungszeit tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und gilt als innovative Alternative zur bisherigen Bildungskarenz . Die Umsetzung erfolgt über das Arbeitsmarktservice (AMS), wo Interessenten das entsprechende Antragsformular einreichen können.

Im Gegensatz zur vorherigen Version existiert bei der Weiterbildungszeit kein automatischer Rechtsanspruch: Beantragt man die Maßnahme, entscheidet das AMS eingehend über die Zulässigkeit. Dabei werden vermehrt strengere Vorgaben zugrunde gelegt. Unternehmen mit höheren Lohnzahlungen sind verpflichtet, sich an einer 15‑prozentigen Mitwirkungshöhe zu beteiligen, sofern deren Bruttogehalt die halbe ASVG‑Höchstbeitragsgrundlage (für 2026 3.465 Euro monatlich) überschreitet. Diese Bedingung zielt darauf ab, die Verteilung der finanziellen Lasten gerechter zu gestalten und gleichzeitig Anreize für die Arbeitgeber zu schaffen, ihre Belegschaft qualifizierter auszubilden.

Die neue Regelung setzt neben einer engeren Zulassung auch klare qualitative Anforderungen. Kandidaten, die bereits ein Master‑ oder Diplomstudium abgeschlossen haben, müssen mindestens vier Jahre versicherungspflichtig gearbeitet haben, um Anspruch zu haben. Ein direkter Anschluss der Weiterbildungsmaßnahme an die Elternkarenz ist nicht mehr möglich. Nachweis eines Arbeitsverhältnisses, in dem der Antragsteller zwölf aufeinanderfolgende Monate vollentlohnt und vollversicherungspflichtig beschäftigt war, ist zwingend.

Zudem muss die Weiterbildungszeit mindestens 20 Stunden pro Woche (bei einem Studium 20 ECTS pro Semester) abdecken, bei Betreuungspflichten 16 Stunden. Die Maßnahme muss gleichzeitig arbeitsmarktrelevant und überbetrieblich verwertbar sein - ein deutliches Kriterium, welches die Angemessenheit der Förderung sicherstellen soll. Die finanzielle Dimension der Weiterbildungszeit weicht stark von der alten Bildungskarenz ab, die bis Anfang 2025 beantragt werden konnte. Dort war die Bezugsgrundlage ausschließlich das Arbeitslosengeld, während die neue Version ein einkommensabhängiges Stufenmodell nutzt.

Für Geringverdiener bedeutet das, dass die Mindestweiterbildungsbeihilfe in 2026 bei 1.286 Euro pro Monat liegt. Die Höhe der Beihilfe richtet sich nach einem Tagessatz von 41,49 Euro (Wert 2026) und kann bis zu 2.163 Euro monatlich betragen, wenn Arbeitgeberbeiträge hinzugefügt werden. Damit wird die Weiterbildungszeit für Einsteiger deutlich attraktiver, während die Kosten für den Staat gesenkt werden. Während die Bildungskarenz bei Vollkosten 500 Millionen Euro pro Jahr gekostete, werden die Ausgaben nun auf spätestens 150 Millionen Euro begrenzt.

Die Änderungen wurden zu Ende 2025 eingeführt, um die Finanzierung in Zukunft nachhaltig zu gestalten. Der Gesetzgeber hat die Lehrplan-Änderungen rechtzeitig kommuniziert, damit sowohl Beraterinnen und Berater des AMS als auch Arbeitgeber ihre Geschäftsmodelle anpassen können. Diese Zusammenstellung von Arbeitsrecht und Bildungsfinanzierung aufzeigt einen mutigen Schritt in Richtung einer talentorientierten Wirtschaftspolitik. Mit einer klaren Berücksichtigung der Bedürfnisse von Geringverdienern und einer verpflichtenden Geldbeteiligung der Firmen, arbeitet die neue Weiterbildungspolitik an Konkurrenzbedingungen, die sowohl Arbeitnehmer als auch Unternehmen begünstigen sollen





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Weiterbildungszeit Bildungskarenz Arbeitsmarktservice Finanzierung Arbeitnehmer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bildungskarenz-Nachfolgemodell startet: Ab sofort kann Weiterbildungszeit beantragt werdenWIEN. Die Weiterbildungszeit als effektiveres Nachfolgemodell für die Bildungskarenz startet und kann ab sofort beim Arbeitsmarktservice (AMS) beantragt werden.

Read more »

Weiterbildungszeit: Neue Regeln und höhere BeihilfenDas AMS fördert bei der Weiterbildungszeit nur noch Aus- und Weiterbildungen, die arbeitsmarktrelevant und überbetrieblich verwertbar sind. Die Kriterien für den Bezug der Weiterbildungszeit und Weiterbildungsteilzeit wurden im Vergleich zur Bildungskarenz deutlich verschärft.

Read more »

RAF Camora leuchtet am Times Square für neues Album "Forever RR"Der österreichische Rapper RAF Camora wirbt mit einer großen Werbefläche am Times Square in New York für sein neues Album "Forever RR". Dies ist bereits die zweite große Werbekampagne an diesem internationalen Schaufenster nach 2021 und unterstreicht seine globale Reichweite. Der Erfolg kommt nach millionenfachen Streams seiner vorherigen Alben.

Read more »

Kinder-Detektivgeschichte spielt in Grado: Teresa Arzbergs neues BuchDie Wiener Autorin Teresa Arzberg veröffentlicht ihre erste spannende Detektivgeschichte für Kinder ab acht Jahren, die direkt in der italienischen Adria-Stadt Grado spielt. Das Meer und die besondere Inselatmosphäre bilden die Kulisse für einen geheimnisvollen Fall, den eine Gruppe von Kinder während ihrer Ferien löst. Viele Orte im Buch existieren tatsächlich, sodass junge Leser sie bei einem Urlaub in Grado selbst entdecken können. Die Autorin hat persönliche Verbindungen zu Grado, da ihre Familie seit Generationen dort verweilt. Mit ihrer erfolgreichen Ballettroman-Reihe Art Academy war sie bereits bekannt.

Read more »