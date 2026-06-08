Wein aus der Gemeinde Scharten wird zum besten Cuvée Österreichs

Der Firlingerhof wird mit dem besten Cuvée Österreichs ausgezeichnet. Der Landwirt Horst Hubmer hat 30 Jahre Erfahrung im Obstbau und konzentriert sich weiterhin auf den Weißwein.

Marillen, Kirschen und Äpfel aus der Gemeinde Scharten genießen weit über die Gemeindegrenzen hinaus einen ausgezeichneten Ruf. Mit ihren Produkten räumen die Obstbau ern bei vielen Preisverleihungen ab.

Jetzt macht erstmals auch ein Wein aus der Gemeinde von sich reden: Die internationale Arbeitsgemeinschaft PIWI zeichnete den Gemischten Satz vom Firlingerhof als beste Cuvée Österreichs aus - zur Konkurrenz gehörten viele etablierte Weingüter aus anderen Bundesländern. Der Landwirt Horst Hubmer hat 30 Jahre Erfahrung im Obstbau, viel davon könne er auf den Weinbau übertragen. Die ersten Stöcke pflanzte er vor sechs Jahren.

Er konzentriert sich weiterhin auf den Weißwein: Der Rotwein-Markt ist international stark rückläufig, auch wenn wir da qualitativ sicher mithalten könnten. Jetzt wollen wir uns aber vor allem beim Weißwein und bei Rosé etablieren. Gerade bei Schaumweinen, also Sekt und Frizzante, sehe er großes Potenzial. Auch aus der Mostherstellung könne er viel Wissen für die Weinerzeugung mitnehmen, sagt der Landwirt.

Wir setzen auch dort schon seit längerem auf eine hochwertige Vergärung. Nicht nur die Prozesse, auch die Technik - Edelstahltanks und die Obstpresse - können für beide Bereiche eingesetzt werden. Herausfordernd sei vor allem die fehlende Erfahrung in der Kellerei. Dass sich Oberösterreich relativ rasch mit guten Weinen positionieren konnte, liege auch an der Zusammenarbeit zwischen den Winzern.

Im Landesweinbauverband tauschen wir uns sehr intensiv aus. Es bringt ja niemandem etwas, wenn wir zwei, drei gute Weine haben und der Rest nicht passt. In der Vermarktung zähle der Ruf der Region mehr als das Renommee einzelner Betriebe. Transparenz wolle er nicht nur in Zusammenarbeit mit anderen Winzern, sondern auch mit den Konsumenten leben, sagt Hubmer.

Wir sind offen und zeigen gerne her, was wir eigentlich machen. Zum Beispiel beim Tag der offenen Kellertür des Landesweinbauverbands Oberösterreich am 13. Juni: Neben dem Firlingerhof und dem Kronbergerhof in Scharten nehmen aus der Region das Trattnachtaler Weinhaus in Schlüßlberg und das Weingut Aichinger in Hartkirchen teil.

Von 14 bis 18 Uhr gibt es am Samstag die Möglichkeit, die Produktionsstätten, Keller und Weingärten zu besuchen - und sich natürlich selbst mit einer Kostprobe von der Qualität oberösterreichischer Weine zu überzeugen





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