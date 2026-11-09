Weihnachtssterne pflegen: Tipps der Wiener Floristin für langlebige Pflanzen

Warum Weihnachtssterne oft schnell eingehen und wie die Wiener Floristin Andrea Mühlwisch mit konkreten Pflegehinweisen zu Gießen, Standort und Deko Abhilfe schafft.

Die knallroten Weihnachtssterne gelten als absolute Klassiker zur Adventszeit und zählen zu den gefragtesten Zimmerpflanzen in dieser Jahreszeit. Doch trotz ihrer Beliebtheit ist das Schicksal vieler Exemplare oft schon nach kurzer Zeit besiegelt. Der Grund liegt häufig in der industriellen Massenproduktion sowie unsachgemäßer Pflege oder dem kalten Transport. Die Erfahrung zeigt, dass viele Pflanzen diese Belastungen nicht lange überleben.

Die Wiener Floristin Andrea Mühlwisch, die unter dem Namen Flowercompany arbeitet, weist in einem Interview auf diese problematischen Umstände hin. Sie warnt ausdrücklich davor, dass viele der im Handel erhältlichen Weihnachtssterne aus der Massenproduktion kaum für den Aufenthalt in warmen Wohnräumen geeignet sind. Die Expertin betont, dass Fehler bei der Betreuung oder Temperaturschwankungen während der Beförderung dazu führen, dass die Pflanzen schnell absterben.

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Richtige Gießmethodik gegen Staunässe

Wer sich dennoch für eine rote oder grüne Pflanze entscheidet, muss bei der Bewässerung äußerste Präzision walten lassen. Die Erde darf zwischen den einzelnen Wassergaben leicht antrocknen, ehe wieder gegossen wird. Beim Gießen sollte unbedingt lauwarmes Wasser verwendet werden, um die Wurzeln nicht zu schockieren. Ein zentraler Schritt ist das Entfernen des überschüssigen Wassers, das sich in einem Zeitraum von etwa 15 Minuten im Untersetzer gesammelt hat.

Andrea Mühlwisch empfiehlt eine spezielle Technik, um die Feuchtigkeit optimal zu steuern. Sie taucht den Wurzelballen bei Bedarf kurz komplett in Wasser und lässt ihn anschließend gut abtropfen. Dieser Vorgang stellt sicher, dass die Pflanze ausreichend hydriert wird, ohne dass langfristige Schäden entstehen. Es ist entscheidend, dass die Wurzeln niemals dauerhaft im Wasser stehen, da dies unvermeidlich zu Staunässe und Folgeschäden am Wurzelwerk führt.

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Standortwechsel im Sommer notwendig

Nach der Blütephase im Winter ändert sich die Pflegeanforderung grundlegend. In den Sommermonaten darf die Pflanze ihren Standort wechseln, sofern die Bedingungen stimmen. Wenn die Nachttemperaturen konstant über 12 Grad liegen, ist ein halbschattiger und vor Wind geschützter Platz auf dem Balkon oder der Terrasse ideal. Dieser externe Standort fördert die Gesundheit der Pflanze und bereitet sie auf den nächsten Blühzyklus vor.

Die Wahl des richtigen Standorts ist ebenso wichtig wie die Bewässerung. Direkte Sonneneinstrahlung kann bei den empfindlichen Blättern verbrennungen verursachen, während zu dunkle Ecken das Wachstum hemmen. Die Kombination aus Halbschatten und geschützter Lage simuliert die natürlichen Bedingungen, die der Weihnachtsstern benötigt, um kräftig zu bleiben und nicht vorzeitig Laub abzuwerfen.

Farbnuancen für klassische und moderne Deko

Neben der reinen Pflege spielen auch optische Aspekte für die weihnachtliche Wohnatmosphäre eine große Rolle. Rote oder rot-orangefarbene Weihnachtssterne lassen sich besonders harmonisch mit goldenen Nuancen sowie klassischer Weihnachtsdeko kombinieren. Diese Farbkombination erzeugt eine traditionelle, festliche Stimmung, die in vielen Haushalten zum Standard geworden ist. Sie passt perfekt zu den etablierten Weihnachtsmotiven.

Für Anhänger eines ruhigeren, natürlicheren Designs bieten sich cremeweiße Pflanzen oder Sorten wie "Autumn Leaves" an. Bei diesen Exemplaren reichen die Hochblätter von Goldgelb bis hin zu Apricot-Tönen. Diese Variante eignet sich hervorragend für moderne Innenräume, die Wert auf dezente Ästhetik legen. Für einen moderneren Look setzen Interessierte auf zweifarbige oder gesprenkelte Varianten, die auffällige Kontraste schaffen und das Auge sofort fesseln.

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Arrangements für festliche Tafeln gestalten

Auf festlich gedeckten Tafeln oder in der Anrichte kommen die dekorativen Pflanzen besonders gut zur Geltung. Um stimmungsvolle Arrangements zu schaffen, können sie hervorragend mit Moos, Tannen- oder Wacholderzweigen kombiniert werden. Diese natürlichen Elemente unterstreichen die saisonale Thematik und verleihen der Deko eine zusätzliche Tiefe. Kerzen und Glaskugeln ergänzen die Szene und sorgen für die nötige warme Ausstrahlung.

Durch die sorgfältige Beachtung der Pflegehinweise von Andrea Mühlwisch lassen sich die Lebensdauer und die Schönheit der Pflanzen erheblich verlängern. Wer beim Kauf und der weiteren Betreuung genau hinsieht, kann sich lange an den leuchtenden Farben erfreuen. Die richtige Kombination aus fachgerechter Bewässerung, geeignetem Standort und durchdachter Dekoration macht den Unterschied zwischen einem schnellen Verwelken und einem langfristigen Glücksgefühle spendenden Begleiter aus.