Weihnachtsmarkt Schönbrunn: Preise steigen und Besucherandrang im November

Der Weihnachtsmarkt vor Schloss Schönbrunn in Wien startet mit hohem Besucherandrang. Erhöhte Preise für Glühwein und Speisen prägen die neue Saison, die bis zum 6. Jänner 2027 dauert.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn in Wien-Hietzing ist seit Freitag, dem 6. November, wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Bereits während des ersten Wochenendes nach der Eröffnung strömen unzählige Besucher auf den Ehrenhof, um die festliche Atmosphäre zu genießen. Die prachtvolle Kulisse des barocken Schlosses, kombiniert mit funkelnden Lichtern und dem typischen Duft von gebrannten Mandeln, lockt die Menschen an, um den ersten Punsch der Saison zu probieren.

Steigende Kosten für Punsch und Speisen

Die Kosten für die kulinarischen Genüsse haben sich im Vergleich zu früheren Jahren erhöht. Ein klassischer Glühwein kostet aktuell 5,50 Euro, wobei auch der Orangenpunch denselben Preis von 5,50 Euro aufweist. Viele weitere Punschsorten sind zudem um fünfzig Cent teurer geworden als noch in der Vorsaison. Für Kinder steht ein kleiner Punsch in einer Menge von 0,125 Litern für drei Euro zur Verfügung.

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Wichtig ist bei der Bestellung von Getränken die Berücksichtigung des Häferlpfands. Das Pfand beträgt fünf Euro, was bedeutet, dass Besucher für einen Glühwein zunächst 10,50 Euro auf den Tisch legen müssen. Bei der Rückgabe des Gefäßes wird diese Pfandsumme jedoch wieder erstattet, sodass der Netto-Preis des Getränks beim Kauf ankommt. Diese Praxis gilt für die meisten alkoholischen und nicht-alkoholischen heißen Getränke am Markt.

Speisekarte und Gastronomie-Angebote

Auch das Angebot an warmen Snacks hat sich preislich nach oben bewegt. Eine Spiralkartoffel oder eine Portion Pommes Frites kostet jeweils 6,90 Euro. Wer sich für Cheese Fries entscheidet, muss mit einem Preis von 9,90 Euro rechnen. Die teuerste Variante auf der Speisekarte sind die Trüffel-Pommes, die stolze 11,90 Euro kosten und somit deutlich über dem Durchschnittspreis für Standard-Fritten liegen.

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Die Gastronomie am Standort trägt somit dazu bei, dass der Besuch des Weihnachtsmarktes für viele Familien mit höheren Ausgaben verbunden ist als in den Jahren zuvor. Die hohen Preise für die Trüffel-Variante zeigen jedoch auch, dass es auf dem Markt weiterhin ein breites Spektrum an Luxus-Genüssen gibt, das auf die Zahlungsbereitschaft der Gäste abzielt. Trotz der gestiegenen Kosten bleibt der Markt ein beliebtes Ziel für Feinschmecker.

Besucherzahlen und historische Bedeutung

Die Veranstalter des Weihnachtsmarkts am Schönbrunn rechnen heuer mit einer enormen Resonanz. Erwartet werden mindestens 1,5 Millionen Besucher. Diese Zahl würde den Besucherrekord des Vorjahres übertreffen und unterstreicht die enorme Beliebtheit des Marktes in der Bundeshauptstadt. Der Markt zählt zu den größten Publikumsmagneten Wiens und zieht Menschen aus dem In- und Ausland an.

Die herausragende Position bestätigt auch eine Umfrage des Handelsverbands aus dem Vorjahr. Demnach wurde der Weihnachtsmarkt in Schönbrunn im Jahr 2025 zum beliebtesten Adventmarkt ganz Österreichs gekürt. Diese Auszeichnung spiegelt die hohe Zufriedenheit der Gäste wider, trotz der angesprochenen Preissteigerungen bei den Lebensmitteln und Getränken.

Öffnungszeiten und Ausblick auf den Winter

Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn bleibt bis zum 6. Jänner 2027 geöffnet. Damit bietet er den Besuchern einen sehr langen Zeitraum, um die verschiedenen Stände und Attraktionen zu genießen. Zu den beliebtesten Angeboten neben den Verkaufsständen zählen das Eislaufen, das Eisstockschießen und eine Bastelhütte für Familien. Diese zusätzlichen Aktivitäten tragen zur ganzheitlichen Erfahrung bei.

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Die täglichen Öffnungszeiten sind bis zum 23. Dezember von 10 bis 21 Uhr festgelegt. Am Heiligen Abend gilt eine verkürzte Öffnungszeit, an der die Stände bereits um 16 Uhr schließen werden. Diese Informationen sind für Planungen von Tagesausflügen am 24. Dezember besonders relevant. Neben diesem Highlight öffnen in Wien insgesamt fünfzehn weitere Weihnachtsmärkte ihre Tore.

Insgesamt sind heuer in der österreichischen Hauptstadt 814 Stände geplant, wovon 198 auf gastronomische Anbieter entfallen. Weitere große Märkte wie der Christkindlmarkt am Rathausplatz öffnen am 13. November. Auch die Adventmärkte am Spittelberg und Am Hof sind Teil der breiten Marktsaison in Wien, die nun voll im Gange ist.