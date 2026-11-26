Laut IMAS-Umfrage planen Österreicher weniger Geld für Weihnachtseinkäufe auszugeben, die Freude am Shopping steigt jedoch auf den höchsten Stand seit 2014.

Laut einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsinstituts IMAS planen die Österreicher im laufenden Jahr durchschnittlich 410 Euro für den Einkauf von Weihnachtsgeschenke n auszugeben. Dieses Budget stellt eine deutliche Reduktion im Vergleich zum Vorjahr dar, als noch 462 Euro pro Haushalt veranschlagt wurden.

Die Inflationsentwicklung und die damit verbundene allgemeine Teuerung üben dabei einen signifikanten Druck auf die Konsumlaune der Bevölkerung aus und drücken die Spendierfreude.

Teuerung bremst Ausgaben für Geschenke

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Für 57 Prozent der Befragten ist die aktuelle Preissituation der ausschlaggebende Faktor dafür, dass weniger Geld in die Weihnachtsgeschäfte fließt. Dennoch zeigt die Untersuchung ein kontraintuitives Bild in Bezug auf die emotionale Bindung zum Fest: 58 Prozent der österreichischen Bevölkerung geben an, dass es ihnen Spaß macht, die Rolle des Christkinds zu übernehmen. Dieser Wert markiert den höchsten Stand seit Beginn der Langzeitmessung durch IMAS im Jahr 2014.

Demografische Unterschiede bei der Freude

Bei der Analyse der demografischen Daten fallen deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen auf. Frauen zeigen mit 64 Prozent eine deutlich ausgeprägteste Freude am Christmas-Shopping, gefolgt von jungen Menschen im Alter von 16 bis 34 Jahren, die zu 63 Prozent positiv auf das Einkaufsverhalten reagieren. Im Vergleich dazu liegen Männer bei 52 Prozent und die Altersgruppen ab 35 Jahren bei 56 bis 57 Prozent.

Diese Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen Befragung von 1.025 Personen ab 16 Jahren, die im Oktober durch persönliche Interviews durchgeführt wurde. Die Höhe des geplanten Budgets korreliert dabei stark mit sozioökonomischen Faktoren wie dem monatlichen Einkommen, dem Familienstand, dem Alter der Befragten sowie deren formellem Bildungsabschluss.

Planungsrhythmus und Budgetaufteilung

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Ein großer Teil der Bevölkerung beginnt früh mit der Besorgung der Geschenke. 44 Prozent der Befragten starten ihren Einkauf bereits zwischen einem und drei Monaten vor dem Heiligen Abend. Lediglich 31 Prozent warten bis kurz vor dem Fest und beginnen frühestens drei Wochen vor Weihnachten mit der Planung. Die Verteilung der Budgetrahmen variiert stark: Sieben Prozent haben ein Limit von maximal 100 Euro angesetzt, während 16 bzw. 15 Prozent Rahmen von 100 bis 199 Euro bzw. 200 bis 299 Euro planen. 18 Prozent intendieren Investitionen zwischen 500 und 999 Euro, und fünf Prozent planen gar keine Geschenke.

Langfristiger Trend zu höherer Zufriedenheit

Der Blick zurück auf die Langzeitdaten der IMAS-Umfrage von 2014 zeigt einen klaren Trend: Damals gaben noch 42 Prozent an, Freude am Weihnachtsbesorgen zu haben, während 33 Prozent es als Belastung empfanden. Seitdem sind die Werte für Spaß nahezu kontinuierlich gestiegen, während die negativen Bewertungen kontinuierlich sanken. Die aktuelle Belastung liegt bei lediglich 13 Prozent, was auf eine positive Verschiebung des Konsumverhaltens trotz straffer budgets hindeutet. (APA)