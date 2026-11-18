Das Weihnachtsdorf in Wien-15 öffnet am 28. November seine Pforten. Nikolo-Termine, Konzerte und Marktstände erwarten Besucher auf dem Kardinal-Rauscher-Platz.

Das traditionelle Weihnachtsdorf verwandelt ab dem 28. November den Kardinal-Rauscher-Platz in Wien im 15. Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus in eine festliche Winterwelt. Die Eröffnung findet samstags statt, wenn die Lichter angehen und die ersten Hütten für die vier Adventwochenende bereitstehen. Zahlreiche Besucher können sich auf eine Mischung aus festlicher Atmosphäre, musikalischer Untermalung und traditionellen Weihnachtsleckerlis freuen, die das gesamte Viertel in Stimmung versetzen.

Marktstand und musikalische Highlights

Die Besucher erwarten an allen vier Adventwochenenden ein festlich beleuchtetes Hüttendorf vor der Rudolfsheimer Pfarrkirche. Auf dem Platz sind zahlreiche Stände installiert, die Weihnachtsgebäck und warmen Punsch anbieten, um die Kälte der Jahreszeit zu vertreiben. Ein weiteres Highlight ist eine liebevoll gestaltete Weihnachtskrippe, die traditionelle Elemente mit moderner Handwerkskunst verbindet.

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Für Unterhaltung sorgt ein buntes Programm, das mit einem Glücksrad mit vielen Preisen beginnt und sich zu komplexeren Auftritten steigert. Musiker wie Frech's Blech, Gmischter Sax und das Patricia-Hill-Trio sind Teil des Line-ups. Auch Sängerin Mina Kornblum und der Musiker Lucas Leon liefern ihre Beiträge zur festlichen Klangkulisse bei diesem jährlichen Event.

Nikolo-Begegnungen für Kinder

Ein besonderer Anziehungspunkt für die jüngsten Gäste sind die Besuche des Nikolo. Dieser zeigt sich am 5. und 6. Dezember jeweils um 17 Uhr im Weihnachtsdorf und verteilt Geschenke an die Kinder. Die Termine sind fest im Kalender verankert und ziehen Familien an, die das traditionelle Brauchtum pflegen möchten.

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Zusätzlich zur musikalischen Darbietung durch die bereits genannten Künstler treten die bosnische Tanzgruppe KUD Behar sowie der Kirchenchor der Pfarrkirche Rudolfsheim auf. Diese Auftritte unterstreichen die kulturelle Vielfalt des Bezirks und bieten den Besuchern einen Einblick in lokale Traditionen und Talente.

Kulturelle Programme und politische Sprechstunden

Am Sonntag, dem 13. Dezember, steht ein weiteres kulturelles Ereignis auf dem Plan. Um 15 Uhr findet in der Rudolfsheimer Pfarrkirche ein Adventkonzert statt, das den Fokus auf klassische und geistliche Musik legt. Dieses Konzert ergänzt das offene Programm auf dem Platz und bietet eine ruhige Alternative zu den geschäftigen Marktständen.

Neben den kulturellen Angeboten informieren Vereine und Institutionen aus Rudolfsheim-Fünfhaus über ihre Angebote. Themen wie Wohnen, Sport, Freizeit und Jugendbetreuung werden hierbei detailliert beleuchtet. Die Bezirksvorstehung ist mit einem eigenen Stand vertreten, wo Fragen und Anliegen direkt besprochen werden können.

Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht von der SPÖ bietet zudem Sprechstunden im Weihnachtsdorf an. Diese Möglichkeit der direkten Bürgerbeteiligung ermöglicht es den Bewohnern, Anliegen im beiläufigen Rahmen vorzutragen. Die Kombination aus festlichem Treiben und politischer Nähe prägt den Charakter des Adventsmarktes in diesem Jahr.