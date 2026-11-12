Weihnachtsausstellung Zauberblume Lauterach Eröffnung und Termine

Melanie Kuster präsentiert in Lauterach ihre festliche Weihnachtsausstellung bei Zauberblume. Eröffnung am Donnerstag mit Bewirtung und Pop-up-Café bis Samstag.

Die Inhaberin Melanie Kuster verwandelt ihr Floristikgeschäft Zauberblume in Lauterach wieder in eine besondere Weihnachtsausstellung. Mit Adventskränze n, Kerzen und sorgfältig ausgewählten Geschenkideen schafft sie eine festliche Atmosphäre für die Vorweihnachtszeit.

Festliche Dekoration und Geschenkideen

Bei Zauberblume in Lauterach dreht sich zurzeit alles um die Weihnachtszeit. Kunden können eine große Auswahl an Christbaumkugeln, Weihnachtsmännern und hochwertigen Dekoartikeln entdecken. Die einzelnen Stücke sind mit viel Sorgfalt ausgesucht und ergänzen das laufende Sortiment an Blumen und Möbeln. Zwischen diesen Kategorien gibt es bei Zauberblume in Lauterach einiges zu entdecken, wobei Melanie Kuster auf sorgfältig ausgewählte Stücke setzt. Die Auswahl ist groß und bietet für jeden Geschmack etwas Passendes.

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Eröffnung am Donnerstag mit Bewirtung

Offiziell eröffnet wird die Weihnachtsausstellung am Donnerstag um 17 Uhr. Bei der feierlichen Eröffnung gibt es Bewirtung für die geladenen Gäste. Zauberblume ist ein Floristikfachgeschäft, das darüber hinaus das ganze Jahr über hochwertige Dekoartikel und Möbel anbietet. Die Weihnachtsausstellung ergänzt das Sortiment in der Adventszeit um saisonale Dekoration und Geschenkideen. Was sonst ein Floristikgeschäft ist, wird zur Weihnachtszeit zur Ausstellung.

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Pop-up-Café und weitere Termine

Am Freitagnachmittag ist außerdem das Pop-up-Café Ahna und Ähne vor Ort. Dies bietet Besuchern die Möglichkeit, das festliche Ambiente bei einem Kaffee oder Imbiss zu genießen. Die Ausstellung läuft bis Samstag. Aber auch danach lohnt sich ein Besuch, denn bis Weihnachten kommen laufend neue Artikel dazu. Das Geschäft wartet also nicht nur mit der Eröffnungsveranstaltung auf, sondern bietet auch an den folgenden Tagen attraktive Angebote und besondere Atmosphäre.