Ex-ORF-Chef Roland Weißmann und Nachfolgerin Ingrid Thurnher stehen am Freitag, 20. November, vor Gericht. Es geht um knapp vier Millionen Euro Entschädigung und ausgewertete Chats.

Am Freitag, dem 20. November, treffen der ehemalige ORF -Generaldirektor Roland Weißmann und seine Nachfolgerin Ingrid Thurnher vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien aufeinander. Beide sollen in der Causa persönlich aussagen, die im Machtkampf um den öffentlich-rechtlichen Sender eine neue Runde einläutet.

Im Mittelpunkt stehen eine Entschädigung von knapp vier Millionen Euro für Roland Weißmann sowie der Vorwurf, dass sein Verhalten gegenüber einer Mitarbeiterin dem Ansehen des ORF geschadet habe. Dieser Vorwurf hatte dazu geführt, dass Weißmann seine Funktion verlor und Ingrid Thurnher an die Spitze des Senders rückte.

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Weißmann bestreitet Vorwürfe und sieht sich als Opfer

Roland Weißmann bestreitet die Vorwürfe der sexuellen Belästigung und sieht sich als Opfer einer Intrige am Küniglberg. Der ORF hält dagegen, dass das Verhalten des Ex-Generaldirektors gegenüber einer Mitarbeiterin dem Sender geschadet habe.

Zur Klärung wurden mehr als 3.800 Intim-Chats ausgewertet, die vom Handy der betroffenen Frau stammen. Nach Darstellung der Weißmann-Seite sollen die Nachrichten ihn in wesentlichen Punkten entlasten.

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Gegen die betroffene Mitarbeiterin und ihren Anwalt wird indes wegen des Verdachts der schweren Erpressung ermittelt. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Kratky-Aussagen und der umstrittene ORF-Vertrag

Laut einem neuen Schriftsatz des Weißmann-Anwalts, über den das Magazin profil berichtete, soll Robert Kratky bereits im Herbst 2025 gegenüber einem Zeugen gesagt haben, gegen Weißmann werde noch etwas Großes kommen. Kratky wollte sich dazu nicht äußern.

Auch Stiftungsratschef Heinz Lederer soll damals angedeutet haben, dass gegen Weißmann etwas im Busch sei. Eine Intrige ist damit allerdings nicht bewiesen.

Zusätzlichen Zündstoff liefern Details zum früheren ORF-Vertrag des Ö3-Stars. Laut dem Schriftsatz soll Weißmann erst Ende 2024 von dessen genauen Konditionen erfahren haben, nachdem Kratky per WhatsApp-Video eine ausstehende Prämie eingefordert hatte.

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Finanzielle Folgen für den ORF und mögliche Vergleiche

Der Vertrag Robert Kratkys soll unter anderem einen einjährigen bezahlten Krankenstand und einen siebenjährigen, unkündbaren Folgevertrag ab 2027 mit rund 200.000 Euro Jahresgage vorgesehen haben. Als Ö3-Moderator erhielt Kratky zuletzt nach diesen Angaben knapp 480.000 Euro jährlich.

Der ORF widerspricht der Darstellung, der Vertrag sei nicht auffindbar gewesen. Nach Senderangaben habe er den zuständigen Stellen vorgelegen. Alexander Wrabetz verteidigt die Konditionen mit dem enormen wirtschaftlichen Wert Kratkys für den Sender.

Im ORF-Stiftungsrat gibt es bereits erste Stimmen, die einen großzügigen Vergleich befürworten, um den Schaden für den Sender so gering wie möglich zu halten. Ob es dazu kommt, ist offen. Am Freitag, dem 20. November, wird der Streit vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien jedenfalls fortgesetzt.