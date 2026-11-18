Wann ist erste Schnee Prognose für weiße Weihnachten? Meteorologe Friedrich Wölfelmaier von Geosphere Austria erklärt, warum Detaildaten erst ab 10. Dezember verfügbar sind.

Die Suche nach der Gewissheit, ob die kommende Weihnachtszeit von einer dichten Schneedecke geprägt sein wird, nimmt im digitalen Raum bereits jetzt spürbar zu. Obwohl der 18. November noch 36 Tage von der eigentlichen Weihnachtszeit entfernt ist, dominieren queries zu einem weißen Festkalender die Suchmaskinen der Nutzer. Diese vorzeitige Neugier ist verständlich, doch die meteorologische Realität sieht anders aus als die erhoffte Klarheit.

Meteorologische Grenzen der langfristigen Vorhersage

Eine präzise und detaillierte Wettervorhersage für Weihnachten ist zum jetzigen Zeitpunkt wissenschaftlich nicht möglich. Friedrich Wölfelmaier von der Organisation Geosphere Austria bestätigt, dass es zwar grobe Tendenzen gibt, die sich abzusehen versuchen lassen. Eine exakte Prognose, die konkrete Wetterphänomene beschreibt, ist jedoch erst etwa 14 Tage vor dem Ereignis verlässlich erstellbar.

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Das bedeutet konkret, dass die entscheidende Vorhersagephase erst am 10. Dezember beginnt. Erst zu diesem Zeitpunkt werden Daten sichtbar, die zeigen, ob sich die aktuellen atmosphärischen Bedingungen in die Richtung einer Schneeweihnacht entwickeln. Bis dahin bleibt die Wahrscheinlichkeit eines weißen Weihnachtsfestes im Bereich der Spekulation und kann nicht mit hoher Genauigkeit berechnet werden.

Regionale Aussichten und Schneefall-Wahrscheinlichkeiten

Trotz der fehlenden Detailprognose für Weihnachten liefert die Wettervorhersage für den Monatswechsel zwischen November und Dezember bereits konkrete Hinweise. Für den 24. November, also exakt einen Monat vor dem 24. Dezember, kündigt die Modellierung Schneefall an. Diese Daten bieten einen ersten Anhaltspunkt für die Entwicklung der winterlichen Bedingungen in den betroffenen Alpenregionen.

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In der Steiermark wird mit Schneefällen in Lagen bis fast 1000 Metern gerechnet. Kärnten sieht eine ähnliche, jedoch leicht abgestufte Entwicklung vor, wo Schnee zumindest in Höhen bis zu 1200 Metern erwartet wird. Diese regionalen Unterschiede zeigen, dass die Schneefallgrenze noch recht niedrig liegen wird und das Phänomen vor allem in den mittelgebirgigen Lagen zu erwarten ist.

Konkrete Wetterereignisse in den Alpen

Bereits die kommende Nacht bringt lokale Wetterwechsel, die für bestimmte Orte interessant sein könnten. Am Dienstag Nacht wird es in Bad Aussee wahrscheinlich schneien. Diese Tatsache ist ein wichtiger Indikator für die aktuelle Schneefallgrenze in den besagten Gebirgszügen. Sie zeigt, dass die Bedingungen für Niederschlag in diesen spezifischen Lagen bereits jetzt gegeben sind.

Auch auf der Alpennordseite sind Schneefälle in manchen Tallagen möglich, wie Friedrich Wölfelmaier erläutert. Dieses Detail ist relevant für Bewohner und Besucher der nördlichen Alpenvorländer. Es verdeutlicht, dass die Niederschläge nicht auf die höchsten Gipfel beschränkt sind, sondern bereits in tiefer gelegenen Tälern auftreten können. Die Wetterlage ist somit für die dort ansässige Bevölkerung und den Tourismus unmittelbar greifbar.

Temperaturverläufe und Trockenheit im Süden

Nicht alle Regionen Österreichs profitieren von den gleichen Wetterbedingungen. Im Süden des Landes bleibt die Wetterlage aktuell trocken, was bedeutet, dass dort mit keinem Schneefall zu rechnen ist. Diese regionale Trennung ist typisch für die Übergangszeit im Herbst, in der sich unterschiedliche Luftmassen gegenüberstehen.

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Auch wenn im Süden der Niederschlag ausbleibt, ist dort dennoch ein Temperaturrückgang zu erwarten. Die Temperaturen werden kälter, was den Übergang in die Winterzeit markiert. Dieser Kälterückgang ist ein wichtiger Bestandteil der aktuellen Wetterentwicklung, auch wenn er nicht mit der direkten Hoffnung auf eine weiße Weihnacht im Süden verbunden ist. Die Kombination aus trockener Witterung und sinkenden Temperaturen prägt das Wettergeschehen in diesen südlichen Gebieten weiter.