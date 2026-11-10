Weiße Trüffel in Alba für 100.000 Euro ersteigert

Ein Bieter aus Hongkong zahlte bei der Trüffel-Auktion in Alba 100.000 Euro für zwei weiße Trüffeln. Der Erlös unterstützt Hilfsprojekte für Kinder.

Ein Bieter aus Hongkong hat am Sonntag bei der Trüffel-Auktion in Alba im norditalienischen Piemont 100.000 Euro für eine seltene weiße Trüffel gezahlt. Das Gebot galt einer Ware aus zwei Knollen mit zusammen 850 Gramm.

Die Versteigerung fand auf Schloss Grinzane Cavour im Piemont statt. Per Video beteiligten sich Gourmets aus der ganzen Welt am Bieterverfahren, darunter auch Interessenten aus Wien.

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Auktion in Alba bringt 545.800 Euro ein

Die Trüffel-Auktion erbrachte am Sonntagabend insgesamt 545.800 Euro für die versteigerten Trüffeln. Die Veranstaltung gilt als die exklusivste ihrer Art.

Während des Events traten zahlreiche Interessierte aus der ganzen Welt gegeneinander an, um sich die wertvollen Exemplare des weißen Trüffels zu sichern. Der Wettbewerb unter den Bietern bestimmte damit die Preise der einzelnen Knollen.

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Seit fast 100 Jahren findet die jährliche Trüffel-Auktion in Alba statt und dient Wohltätigkeitszwecken. Mit den Erlösen werden unter anderem Hilfsprojekte für vom Krieg betroffene Kinder der Organisation Every Child Is My Child unterstützt.

Weiße Trüffeln werden in der Region von 21. September bis 31. Jänner gesammelt. Die Saison ist damit auf diesen Zeitraum begrenzt.

Trockener Sommer drückt die Ernte 2026

Nach einem heißen und trockenen Sommer fiel die Ernte 2026 zunächst gering aus. Die diesjährige Auktion fand deshalb in einer schwierigen Trüffelsaison statt.

Viele der gefundenen Exemplare waren vergleichsweise klein. Diese Größe spiegelt sich in den Gesamterlösen der Auktion wider, deren Stückzahl und Gewicht die Veranstalter in der Vorlage nicht weiter aufschlüsseln.

Antonio Degiacomi, Präsident des italienischen Zentrums für Trüffelstudien, führte die schwache Oktoberernte und die geringere Haltbarkeit der Trüffel auf den Mangel an sommerlichen Niederschlägen und die hohen Temperaturen zurück. Der weiße Alba-Trüffel lebt in enger Verbindung mit den Wurzeln bestimmter Bäume und benötigt für seine Entwicklung feuchte, kühle Böden. Die anhaltende Trockenheit erschwert diese Bedingungen erheblich.

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Preise und Nachfrage für weiße Trüffel

Auf dem Markt in Alba wurden Anfang Oktober Preise zwischen 400 und mehr als 500 Euro pro 100 Gramm erzielt. Am Allerheiligen-Wochenende lagen die Preise selbst für kleinere Exemplare kaum unter 600 Euro pro 100 Gramm.

Besonders hochwertige Trüffel kosteten mehr als 900 Euro pro 100 Gramm. Die weiße Trüffel gilt damit als teuerste Delikatesse der Welt, und ihr Preis steigt mit jeder Verknappung der Ernte.

Gourmets verspeisen die Trüffel grammweise, hauchdünn gerieben, in Italien am liebsten über Pasta. Experten nennen den Pilz Tuber magnatum pico.

Alljährlich zur Trüffelsaison wird die kostspielige Spezialität in Italien vor allem in den Regionen Umbrien, Toskana und Emilia-Romagna gesucht.