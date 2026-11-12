Wehrpflichtreform: Regierung sucht Kompromiss bei Zivildiener-Entschädigung

Die Begutachtung zur Wehrpflichtreform endet. Kanzler Stocker signalisiert Spielraum bei der Zivildiener-Entschädigung, während Kritik an der Schlechterstellung und Arbeitsmarktauswirkungen laut wird.

Die Begutachtung zur geplanten Reform der Wehrpflicht in Österreich erreicht am heutigen Donnerstag ihren Abschluss. Die von der Dreierkoalition ausgehandelte Einigung sieht eine Verlängerung der Präsenzdienste vor, verzichtet jedoch zunächst auf eine sofortige Ausweitung des Zivildienst es. Dieser differenzierte Ansatz hat in der öffentlichen Debatte und in den eingereichten Stellungnahmen erhebliche Kritik hervorgerufen, da insbesondere die verzögerte und schlechter gestellte Behandlung des Zivildienst es bemängelt wird. Kanzler Christian Stocker (VP) reagierte auf diese Kritik mit Signalen zur Kompromissbereitschaft, um die notwendige legislative Mehrheit zu sichern.

Kanzler Stocker signalisiert Spielraum bei Entschädigung

Ursprünglich war in der Regierungseinigung keine Anpassung des Soldes für Zivildiener im Vergleich zu Präsenzdienern festgeschrieben worden. Durch die laufenden Begutachtungsverfahren hat sich das Thema jedoch auf die politische Agenda gesetzt. Kanzler Christian Stocker räumte ein, dass die Erhöhung der Zivildiener-Entschädigung nun weiter diskutiert und anschließend im Parlament beschlossen werden muss. Diese finanzielle Aufwertung ist eine zentrale Forderung der Grünen , die als wichtige Koalitionspartner für die Erreichung der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat betrachtet werden. Eine Einigung mit der FPÖ, die das Modell der Reformkommission 1:1 umsetzen will, findet derzeit nicht statt.

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Kritik aus Wirtschaft und Arbeitsmarktverbänden

Die Arbeiterkammer äußerte in ihrer Stellungnahme ernste Bedenken regarding der Auswirkungen der verlängerten Dienstzeiten auf den Arbeitsmarkt. Sie warnt davor, dass das längere Fernbleiben vom Arbeitsmarkt die beruflichen Verläufe der betroffenen Personen nachteilig beeinflusst. Zudem forderte die Kammer eine gesetzliche Evaluierung der Folgen für den Berufseinstieg junger Menschen. Als konkrete Forderungen wurden die verlässliche Planbarkeit von Milizübungen und eine Angleichung der Entschädigung von Zivildienern an das Gehalt der Grundwehrdiener genannt. Auch die Wirtschaftskammer sorgte sich um die Planbarkeit für Arbeitgeber, insbesondere im Hinblick auf die Dauer der Milizübungen, und forderte eine frühzeitige Information der Unternehmen.

Positionen der Bildungs- und Religionsvertreter

Aus dem Bildungsbereich mahnte die Universitätenkonferenz (uniko) an, dass der Wehrdienst im Juli nach dem Schulabschluss beginnen sollte, um einen Studienstart im Sommersemester zu ermöglichen. Die Milizübungen müssten in lehrveranstaltungsfreie Zeiten verlegt werden, um den Studienbetrieb nicht zu stören. Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) bewertete die Reform insgesamt skeptisch und verwies auf die Neutralität Österreichs, die eine militärische Gefährdung weitestgehend ausschließe. Die Bischofskonferenz betonte hingegen die Notwendigkeit, bestehende Freiwilligendienste wie das Freiwillige Sozialjahr nicht unattraktiver zu machen. Sie kritisierte die Kontingentierung dieser Dienste und forderte, dass die Wochenarbeitszeit von 40 Stunden im anerkannten Ersatzdienst nicht über der kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit von 37 Stunden liegen darf.

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Unterschiedliche Einschätzungen zur Notwendigkeit

Die politischen und militärischen Einschätzungen zur Dringlichkeit der Reform klaffen deutlich auseinander. Beate Meinl-Reisinger (NEOS), zugleich Außenministerin, wandte sich erneut gegen eine sofortige Verlängerung des Zivildienstes. Sie argumentierte, dass junge Männer bereits heute zum längeren Zivildienst wechseln würden, wenn dieser attraktiver gestaltet werde. Stattdessen solle der Fokus auf einer besseren Ausbildung und einer Beinahe-Verdopplung des Soldes auf 1.000 Euro liegen. Im Gegensatz dazu warnte Generalstabschef Harald Vodosek davor, dass 2027 bereits 3.000 Rekruten fehlen könnten. Dies würde die Sicherheit der Bevölkerung beeinträchtigen und mache die parallele Verlängerung des Wehrersatzdienstes auf elf Monate erforderlich.

Weiterer Weg durch das Parlament

Nun liegt die Verantwortung beim Parlament, eine Lösung für die erforderliche Zweidrittelmehrheit zu finden. Kanzler Christian Stocker hoffte auf eine erfolgreiche Verständigung und deutete auf Nachfrage Kompromissbereitschaft bei den finanziellen Aspekten für Zivildiener an. Die FPÖ bleibt indes hart im Ton und fordert die 1:1-Umsetzung des Reformmodells, was den Kompromissprozess weiter erschwert. Die konkrete Ausgestaltung sieht vor, dass der Wehrdienst von sechs auf neun Monate inklusive Milizübungen verlängert wird. Der Zivildienst soll nur dann von neun auf elf Monate anwachsen, wenn die Zahl der Grundwehrdiener in einem Kalenderjahr die Marke von 13.875 unterschreitet. Bis zur finalen Entscheidung im Nationalrat bleibt die Debatte über Gerechtigkeit und Sicherheit intensiv.