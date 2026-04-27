Wehrpflicht-Debatte: Hameseder offen für Volksbefragung bei gescheiterten Verhandlungen

Der Vorsitzende der Wehrdienstkommission, Erwin Hameseder, zeigt sich nun doch offen für eine Volksbefragung über die Verlängerung der Wehrpflicht, falls die Regierungsverhandlungen scheitern. Die Kommission plädiert für eine Ausweitung des Grundwehrdienstes auf acht Monate und zwei Monate verpflichtende Milizübungen. Während die ÖVP eine Verlängerung befürwortet, zeigen sich SPÖ und NEOS zurückhaltend. Sollte die Koalition keine Einigung erzielen, könnte eine Volksbefragung ins Spiel kommen.

Erwin Hameseder, der Vorsitzende der Wehrdienstkommission, zeigt sich nun doch offen für eine Volksbefragung über eine mögliche Verlängerung der Wehrpflicht , falls die Regierungsverhandlungen scheitern. In einem Interview mit der Presse (Dienstag-Ausgabe) äußerte er sich enttäuscht über den bisherigen Stand der Koalitionsgespräche und verwies darauf, dass die bisherigen Kompromissvorschläge aus Expertensicht nicht akzeptabel seien.

Die Wehrdienstkommission hatte bereits Mitte Jänner ihren Bericht veröffentlicht und sich für eine Verlängerung des Präsenzdienstes sowie die Wiedereinführung verpflichtender Milizübungen ausgesprochen. Konkret plädierte die Kommission für eine Ausweitung des Grundwehrdienstes auf acht Monate sowie zwei Monate verpflichtende Milizübungen, anstelle der derzeitigen sechsmonatigen Präsenzdienstzeit. Analog dazu sollte auch der Zivildienst auf zwölf Monate verlängert werden. Während die ÖVP eine Verlängerung befürwortet, zeigen sich SPÖ und NEOS bisher eher zurückhaltend.

Hameseder äußerte jedoch noch eine gewisse Hoffnung auf eine Einigung. Sollten die Verhandlungen jedoch scheitern, bringt er eine Volksbefragung ins Spiel. Aufgrund des massiven Zeitdrucks sei eine rasche Entscheidung notwendig. Im Februar hatte Hameseder eine Volksbefragung, die Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ins Spiel gebracht hatte, noch abgelehnt und vor einer Verzögerungstaktik gewarnt.

In der Debatte um die Wehrpflicht könnte es jedoch zu einer Volksbefragung kommen, falls die Regierung keine Einigung erzielt. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte zuletzt eine Volksbefragung zur Verlängerung der Wehrpflicht gefordert. Sollte die Koalition zu keiner Einigung gelangen, dann könnte laut Hameseder eine Befragung sinnvoll sein. In diesem Fall würden er und andere Kommissionsmitglieder aktiv werden und lautstark protestieren.

Walter Feichtinger, stellvertretender Vorsitzender der Kommission, hält eine Volksbefragung bei einem Scheitern der Verhandlungen nun ebenfalls für eine Option. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sprach sich erst jüngst klar für eine Verlängerung des Zivildienstes aus, während die SPÖ laut Presse etwas andere Vorstellungen hat. SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass man mit der Reform vor dem Sommer fertig wird. Einig sei man sich etwa, dass verpflichtende Milizübungen notwendig seien.

Ein Kompromissmodell, etwa sechs Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate Milizübungen und einer unveränderten Dauer des Zivildienstes von neun Monaten, lehnt Hameseder ab. Die Kommission habe sich die Modelle gut überlegt, sagte Hameseder, der auch Milizbeauftragter des Bundesheeres ist. Es handle sich beim 8 plus 2-Modell um die absolut richtige und kostengünstigste Variante. Sich nun Inhalte herauszupicken und diese durchzumischen, lehne er ab





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