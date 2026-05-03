Wehleidigkeit in Machtpositionen: Warum Politiker und Chefs heute so empfindlich reagieren

Ein kritischer Blick auf die zunehmende Wehleidigkeit von Menschen in Machtpositionen und die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Entwicklung. Warum zeigen Politiker und Chefs heute so oft eine empfindliche Reaktion auf Kritik, und was sagt das über unsere Gesellschaft aus?

Es sollte eine eiserne Regel geben: Eltern jammern nicht über ihre Kinder, Chefs nicht über ihre Angestellten und Politiker nicht über das Volk. Als die Kinder klein waren, fanden sie vieles urunfair.

Dass jemand anderer vor ihnen den Knopf beim Lift gedrückt hat. Dass es im Schwimmbad nach dem Eis nicht noch Pommes gab. Dass sie schlafen gehen mussten, obwohl es draußen doch noch hell war. Und dass die jeweils andere das Hendl mit der Öl-Paprika-Mischung bepinseln durfte.

Das klingt für die Eltern anstrengend, ist es auch, aber: Es hat uns ja niemand angeschafft, Nachwuchs zu bekommen. Weshalb eine Mutter sich auch nicht mit dem Fuß stampfend vor ihre Kinder stellt und erklärt, wie gemein es ist, dass sie das Frühstück machen muss. Und ein Vater nicht herumheult, dass der Wäschekorb schon wieder voll ist. Außer im Scherz natürlich.

Es gibt Dinge, auf die hat nur ein Anrecht, wer keine Macht hat. Dazu gehört das Lügen (Kinder dürfen lügen, Eltern nur im Notfall), dazu gehört der Spott (man macht sich nicht von oben nach unten lustig) – und eben das Jammern. Aber im letzten Jahrzehnt ist etwas ins Rutschen geraten: Je mehr Macht, desto verlogener, fieser – und wehleidiger. Natürlich fällt mir da als erster Donald Trump ein.

Aber er ist nur die Spitze des Eisbergs, die Snowflake aller Snowflakes (so nennt man heute gerne die Mimosen). Wo man hinschaut sitzen in den höchsten Positionen mittlerweile Menschen, die sich falsch verstanden fühlen und permanent gekränkt sind. Erst letzte Woche hat etwa Friedrich Merz in einem Interview erklärt, kein Bundeskanzler vor ihm hätte „so etwas ertragen müssen“. Er meinte damit die Deutschen, die auf Social Media gemein zu ihm sind.

Sein Nachsatz: „Ich beschwere mich nicht darüber.

“ Es gibt ja den Streisand-Effekt, dass man beim Versuch, eine unliebsame Information zu unterdrücken, erst recht für ihre Verbreitung sorgt. Hier haben wir es also mit dem Merz-Effekt zu tun: Man will nicht wehleidig klingen und macht es damit noch schlimmer.

Vielleicht ist es ja Zufall: Aber am häufigsten fällt mir diese Wehleidigkeit bei Männern auf, die andere gerne belehren, dass das Leben nun einmal kein Ponyhof ist, die beim Spruch „Was dich nicht umbringt, macht dich härter“, bedächtig nicken und die bedauern, dass man nicht mehr „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“ sagen darf. Frauen nennen sie hysterisch, die Jungen bezeichnen sie als überempfindlich und dabei nehmen sie selber alles persönlich.

Die Gesellschaft hat sich verändert, und mit ihr die Art, wie Menschen mit Macht umgehen. Früher galt es als Zeichen von Stärke, Kritik auszuhalten und nicht zu jammern. Heute scheint es fast so, als wäre das Gegenteil der Fall. Politiker, Manager und andere Entscheidungsträger zeigen sich zunehmend empfindlich und verletzlich, wenn sie mit Kritik konfrontiert werden.

Das ist nicht nur ein Problem der Einzelnen, sondern auch ein gesellschaftliches Phänomen. Es stellt sich die Frage, ob diese Entwicklung auf eine generelle Verweichlichung der Gesellschaft hindeutet oder ob es andere Gründe gibt, warum Menschen in Machtpositionen heute so sensibel reagieren. Vielleicht ist es auch eine Frage der Generation. Die jüngeren Generationen wachsen mit einem anderen Verständnis von Empathie und emotionaler Intelligenz auf.

Für sie ist es selbstverständlich, Gefühle zu zeigen und auf die Emotionen anderer einzugehen. Doch wenn diese Empathie nicht mit der nötigen Resilienz einhergeht, kann sie schnell in Wehleidigkeit umschlagen. Es ist wichtig, dass wir uns dieser Entwicklung bewusst sind und darüber nachdenken, wie wir mit Macht und Verantwortung umgehen. Denn nur wer bereit ist, Kritik zu akzeptieren und sich nicht ständig als Opfer zu sehen, kann auch wirklich führen und andere inspirieren





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