Wegovy‑Pille: EMA empfiehlt Zulassung - Erste orale GLP‑1‑Therapie gegen Übergewicht in Europa

Die Europäische Arzneimittelagentur empfiehlt die Zulassung der Wegovy‑Tablette mit Semaglutid. Klinische Studien zeigen vergleichbare Gewichtsverluste wie die Injektion und Verbesserungen kardiovaskulärer Risikofaktoren. Bei positiver Entscheidung der EU‑Kommission könnte die Pille 2026 in Europa erhältlich sein.

Das von Novo Nordisk entwickelte Abnehmmedikament Wegovy könnte in Europa künftig nicht nur als Spritze, sondern auch als Tablette angeboten werden. Der für die Zulassung zuständige Ausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur ( EMA ) hat laut einem Bericht der deutschen Bild eine positive Empfehlung für die neue Darreichungsform abgegeben.

Auf dieser Basis könnte die Europäische Kommission bis Ende Juli entscheiden, ob die einmal täglich einzunehmende Pille zugelassen wird. Die Tablette enthält den GLP‑1‑Agonisten Semaglutid und ist für erwachsene Patientinnen und Patienten vorgesehen, die an Adipositas oder starkem Übergewicht leiden und gleichzeitig Begleiterkrankungen wie Typ‑2‑Diabetes, Bluthochdruck oder Dyslipidämie haben. Bisher ist Wegovy ausschließlich als wöchentliche Injektion erhältlich, sodass die mögliche Pille den ersten Schritt darstellt, ein GLP‑1‑Mittel zur Gewichtsreduktion in der EU in oraler Form zuzulassen.

Die Empfehlung der EMA stützt sich auf mehrere klinische Studien, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden. In der groß angelegten OASIS‑4‑Studie verloren die Teilnehmenden im Schnitt 16,6 Prozent ihres Ausgangsgewichts, ein Ergebnis, das mit den Daten der Spritzenform weitgehend vergleichbar ist.

Darüber hinaus wurden signifikante Verbesserungen bei wichtigen kardiovaskulären Risikofaktoren beobachtet, etwa ein Rückgang des systolischen Blutdrucks, eine Senkung des HbA1c‑Werts und eine Reduktion des LDL‑Cholesterins. Frühere Untersuchungen deuten ebenfalls darauf hin, dass Semaglutid das Risiko schwerer Herz‑ und Gefäßerkrankungen verringern kann, sodass die Tablette nicht nur Gewichtsverlust, sondern auch potenzielle kardiovaskuläre Schutzwirkungen bietet.

In den USA ist die orale Form von Wegovy bereits seit Dezember 2025 zugelassen und wird dort intensiv genutzt - laut Unternehmensangaben werden mehr als 200 000 Verschreibungen pro Woche registriert. Novo Nordisk rechnet mit einem Markteintritt in Europa in der zweiten Jahreshälfte 2026, sobald die EU‑Kommission die Zulassung bestätigt hat. Der Preis für die europäische Version ist noch nicht festgelegt; in den USA liegt die monatliche Kosten bei rund 149 US‑Dollar.

Sollten die Verhandlungen erfolgreich verlaufen, könnte die Wegovy‑Pille das Behandlungsspektrum für Übergewicht und Adipositas deutlich erweitern und Patienten eine bequemere Einnahmeoption bieten, die insbesondere Menschen anspricht, die Injektionen ablehnen





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