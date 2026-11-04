WeFair in Linz: Nachhaltige Produkte und Fair-Trade bei der OÖN-Messe

Die Nachhaltigkeitsmesse WeFair im Design Center Linz präsentiert 150 Aussteller. Von Holzringen bis Räucherwerk: Erfahren Sie alles zu Datum, Eintritt und Nachhaltigkeit.

Die Nachhaltigkeit smesse WeFair findet dieses Wochenende im Design Center in Linz statt und zeigt, dass umweltfreundliche Produkte nicht zwangsläufig teuer oder kompliziert sein müssen. Die von den Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) präsentierte Veranstaltung bietet eine Plattform für 150 Aussteller, die verschiedene Aspekte eines bewussten Lebensstils abdecken. Besonders hervorzuheben ist, dass 30 der insgesamt teilnehmenden Unternehmen heuer zum ersten Mal dabei sind, wobei die Hälfte von ihnen ihre Waren direkt in Österreich produziert. Damit verbindet die Messe wirtschaftliche Wertschöpfung mit ökologischer Verantwortung und schafft einen direkten Draht zu regionalen Handwerkern und Produzenten.

Regionale Handwerkstradition trifft moderne Ökologie

Ein prominentes Beispiel für diese regionale Vernetzung ist der Linzer Handwerker Christoph Macho, der sich im Jahr 2018 mit seinem Kunsthandwerk selbstständig gemacht hat. Vor seiner Gründung war er im Bereich der Innenarchitektur tätig und hat sich nun auf Ringe aus Holz spezialisiert, die sich besonders gut für Verlobungen oder Hochzeiten eignen. Seine Klientel ist laut eigenen Angaben bunt gemischt: Viele Kunden schätzen die natürliche Holzoptik und den hohen Tragekomfort. Zudem kommt es vor, dass Kunden ihn gezielt aufsuchen, da sie allergisch auf Metallprodukte reagieren und Holz eine hypoallergene Alternative bietet. Macho, der sich seit dem Jahr 2020 vollständig auf seine Tätigkeit als Einzelunternehmer konzentriert, bezieht das verwendete Holz häufig aus Restbeständen anderer Tischlereien, was Ressourcen schont.

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In seiner eigenen Werkstatt wird das Material in einem mehrstufigen Prozess gekocht und in die gewünschte Form gebogen. Macho beschreibt seine Arbeit als Präzisionshandwerk, bei dem er gerne auf Zehntelmillimeter genau arbeitet. Neben der reinen Holzoptik sind auch Verzierungen mit Silber oder individuelle Gravuren möglich, was die personalisierbaren Optionen für Kunden erweitert. Neben Macho ist auch das Unternehmen Bitto aus Buchkirchen unter den neuen Ausstellern vertreten. Dieses Unternehmen hat sich auf die Herstellung von nachhaltigem Räucherwerk spezialisiert und erweitert somit das Angebot der Messe um aromatische, umweltbewusste Produkte. Solche Betriebe werden von den Veranstaltern sorgfältig geprüft, um die Qualität der Nachhaltigkeitsansprüche sicherzustellen.

Prüfung durch Klimabündnis und Global 2000

Die Glaubwürdigkeit der WeFair stützt sich auf die strenge Begleitung durch die Trägerorganisationen Klimabündnis und Global 2000. Diese Verbände prüfen die präsentierten Produkte und Betriebe regelmäßig, um sicherzustellen, dass die versprochene Nachhaltigkeit auch faktisch gegeben ist. Dies unterscheidet die Messe von vielen anderen Handelsveranstaltungen, bei denen Begriffe wie "bio" oder "fair" oft unkontrolliert verwendet werden. Die Struktur der Prüfung trägt dazu bei, dass Besucher auf der WeFair im Design Center in Linz auf verlässliche Informationen zurückgreifen können. Die Messe blickt auf eine lange Geschichte zurück: Zum ersten Mal fand die WeFair im Jahr 2008 statt. Damals lag der inhaltliche Fokus noch hauptsächlich auf der Modebranche.

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Mittlerweile hat sich das Spektrum der Aussteller drastisch erweitert und deckt so gut wie alle Bereiche des täglichen Lebens ab. Neben den bereits erwähnten Textilien und Accessoires sind heute auch umfangreiche Kategorien wie Lebensmittel, Kosmetikartikel und Kunsthandwerk fest verankert. Ein weiterer wachsender Schwerpunkt ist das Thema Reisen. Besucher können sich hier über nachhaltige Mobilitätskonzepte informieren und lernen, wie umweltbewusstes Handeln auch auf langen Strecken möglich ist. Diese Entwicklung spiegelt den gestiegenen gesellschaftlichen Druck wider, den ökologischen Fußabdruck in allen Lebenssegmenten, einschließlich des Tourismus, zu reduzieren. Die Prüfkriterien der Veranstalter passen sich diesen sich wandelnden Themenfeldern kontinuierlich an, um dem Publikum aktuelle und relevante Inhalte zu bieten.

Praktische Nachhaltigkeit durch Repair-Cafes und Food-Trends

Neben dem Verkauf neuer Produkte steht die WeFair auch für den Erhalt und die Reparatur von Gebrauchtwaren. Für alle, die Hilfe bei der Reparatur eines Fahrrads, eines Elektrogeräts oder eines Kleidungsstücks benötigen, bieten Ehrenamtliche aus den Repair-Cafes vor Ort Unterstützung an. Dieses Angebot unterstreicht die Botschaft, dass Nachhaltigkeit oft mit Haltbarkeit und der Bereitschaft zu tun hat, Sachen zu pflegen und zu warten, anstatt sie nach kurzer Zeit wegzuwerfen. Auch im kulinarischen Bereich setzt die Messe auf innovative Konzepte. Die Initiative "Is nu guat" betreibt einen Foodtruck, der kostenlose Kostproben von geretteten Lebensmitteln anbietet. Zudem sorgt das von dem Verein Lebensmittelretter betriebene Messerestaurant für das leibliche Wohl der Besucher und setzt ein sichtbares Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung.

Ein weiterer Höhepunkt am Samstag ist der Schwerpunkt rund um das Thema Bergwandern. Hier geht es nicht nur um die Ausrüstung, sondern auch um die nachhaltige Anreise sowie den respektvollen Umgang mit der Natur. Fair produzierte Ausrüstungsgegenstände stehen im Mittelpunkt, um zu zeigen, wie Outdoor-Erlebnisse umweltverträglich gestaltet werden können. Gleichzeitig will die WeFair heuer gezielt Weihnachtseinkäufer ansprechen und zeigt, wie Geschenke nachhaltig verpackt werden können. In der Nähküche wird die japanische Technik Furoshiki vorgestellt, bei der Stofftücher statt Einwegverpackungen zum Einpacken genutzt werden. Dieser Ansatz reduziert Abfall und ermöglicht eine ästhetische sowie umweltfreundliche Geschenkpräsentation.

Termine, Eintrittspreise und Öffnungszeiten in Linz

Die WeFair im Design Center Linz ist an drei Tagen geöffnet. Am Freitag laufen die Öffnungszeiten von 14 bis 19 Uhr. Am Samstag ist die Messe von 10.30 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet, und am Sonntag schließt sie bereits um 17 Uhr ihre Tore. Tickets sind für alle drei Tage gültig und können direkt am Messegelände erworben werden. Alternativ ist ein Vorverkauf verfügbar, der oft zu günstigeren Konditionen angeboten wird. Für Mitglieder der OÖNcard gibt es spezielle Rabatte: An der Kasse zahlen sie sieben statt neun Euro, und im Vorverkauf sinkt der Preis auf 6,50 Euro statt 8,50 Euro. Diese Preisgestaltung macht den Besuch der Messe auch für Familien mit begrenztem Budget attraktiv.

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Ein besonders familienfreundliches Detail ist, dass der Eintritt für Kinder bis 15 Jahre komplett frei ist. Dies lädt Familien ein, sich gemeinsam mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und konkrete Handlungsweisen für den Alltag zu entdecken. Die Kombination aus fairem Handel, regionalem Handwerk und edukativen Angeboten wie den Repair-Cafes macht die WeFair zu einer einzigartigen Veranstaltungsreihe in Oberösterreich. Sie demonstriert eindrucksvoll, dass ein bewusster Konsum sowohl wirtschaftlich sinnvolle als auch ökologisch vertretbare Wege bieten kann. Die geprüfte Qualität durch Global 2000 und das Klimabündnis garantiert dabei, dass die Besuche vor Ort nicht nur der Unterhaltung dienen, sondern einen echten Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leisten.