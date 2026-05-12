Im Laufe des Übergangsivolkes brechen die Populationsbestände der beliebten Schwalben dramatisch ab. Die Vogelschutzorganisation monitoringt den Rückgang und die Verhinderung von Beständen vor allem durch tagelange Dickbäume im Frühling.

Der Rückgang der Bestände Schwalben vor allem während des Übergangsivolkes (Sechsmoch) im September brechen stark ab. Der Monitor der Vogelschutzorganisation zeigt, dass der Bestand der Mehlschwalben (Delichon urbicum) seit 1998 um im Schnitt 40 Prozent zurückgegangen ist.

2025 brach der Bestand um 45 Prozent gegenüber 2024 ein, während der Bestand um rund 60 Prozent unter dem Ausgangswert des Jahres 1998 lag. Entfernung von Vogelnestern während der Brutzeit illegal, Störung der Brutstätten verbote





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