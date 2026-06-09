Wechner beendet Skikarriere - Weiterer Rücktritt im ÖSV-Team

Lena Wechner erklärt nach Mirjam Puchner, Daniel Danklmaier und Christina Ager ihr Karriereende. Die 25-jährige ÖSV-Athletin zieht eine emotionale Bilanz und bedankt sich für die Werte und Erfahrungen, die der Skisport ihr geschenkt hat.

Der österreichische Skiverband ( ÖSV ) erlebt eine weitere sportliche Verabschiedung. Nach Mirjam Puchner, Daniel Danklmaier und Christina Ager hat nun auch Lena Wechner ihr Karriereende als Skirennläuferin bekanntgegeben.

Die 25-Jährige aus Finkenberger verabschiedete sich mit einem emotionalen Statement auf Instagram, in dem sie auf ihre lange Laufbahn zurückblickt. Wechner betonte, dass der Skisport ihr Leben war und sie dankbar für jeden Moment sei. Sie habe zwar nicht alle Kindheitsträume erreichen können, aber der Sport habe sie zu dem Menschen gemacht, der sie heute sei und ihr Werte wie Disziplin, Leidenschaft und Resilienz vermittelt.

Der Abschied falle ihr nicht leicht, aber sie blicke mit positiven Erinnerungen auf ihre Zeit als Athletin zurück. Wechner war bei 28 Weltcup-Rennen am Start und erreichte zwei Top-20-Platzierungen. Als größter Erfolg gilt die Silbermedaille bei den Österreichischen Meisterschaften in der Abfahrt Anfang April. Zuvor hatte sie 2021 den Junioren-Weltmeistertitel im Super-G gewonnen.

Ihr Karriereende reiht sich ein in eine Serie von Abgängen im österreichischen Ski-Team, was auf anhaltende Probleme im ÖSV hindeuten könnte





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