Watches and Diamonds Vienna Premiere im MAK November 2024

Die neue Publikumsmesse Watches and Diamonds Vienna startet am 14. und 15. November im MAK Wien. Über 100 Aussteller präsentieren exklusive Uhren und Schmuck.

Wien kehrt als bedeutender Standort für die Luxusbranche zurück, da die Messe Watches and Diamonds Vienna ihre Premiere feiert. Das Event findet vom 14. bis zum 15. November im Museum für angewandte Kunst (MAK) an der Wiener Ringstraße statt. Mit über 100 Ausstellern präsentiert sich das Format als eine hochwertige Publikumsmesse für Uhren und Schmuck. Die Veranstaltung tritt die Nachfolge der ehemaligen "Die Presse"-SCHAU an und knüpft an die Tradition der Viennatime an, die vor rund 25 Jahren begründet wurde.

Neue Publikumsmesse im renommierten MAK

Das Museum für angewandte Kunst dient als Austragungsort und zählt zu den renommiertesten Kulturinstitutionen Österreichs. Bereits zwischen 2009 und 2013 gastierte die Viennatime erfolgreich in diesem Haus. Zuletzt war das MAK Schauplatz viel beachteter Ausstellungen von Cartier sowie Van Cleef & Arpels. Die Veranstalter bezeichnen Watches and Diamonds Vienna als die größte Publikumsveranstaltung für Uhren und Schmuck in Europa außerhalb der großen Branchenevents in Genf. Ziel ist es, Besucherinnen und Besuchern einen umfassenden Einblick in die Welt hochwertiger Zeitmesser und exklusiver Schmuckkreationen zu bieten.

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Glashütter Marken und internationale Uhrmacher

Im Uhrenbereich sind zahlreiche etablierte Hersteller bereits bestätigt. Zu den Teilnehmern zählen Jaeger-LeCoultre, Franck Muller, Zenith, Longines, Chronoswiss, Ressence, Favre Leuba, Oris, Czapek und Rado. Besonders stark vertreten ist die deutsche Uhrenregion Glashütte mit Moritz Grossmann, Nomos Glashütte, Tutima Glashütte, Mühle Glashütte und Union Glashütte. Weitere unabhängige Marken und Spezialisten ergänzen das Angebot und zeigen die Bandbreite der aktuellen Uhrmacherkunst.

Hochkarätiges Schmucksegment und Expertenkontakt

Auch das Schmucksegment präsentiert ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. Neben führenden Wiener Goldschmiedebetrieben sind unter anderem Messika, Roberto Coin, Serafino Consoli, Bigli, Adolfo Courrier, Marco Bicego, Recarlo, Copin, Girello, Chimento, Schaffrath und Niessing vertreten. Die Bandbreite reicht von klassischer Juwelierskunst über modernes Design bis hin zu exklusiven Diamant- und Edelsteinkreationen. Die Messe versteht sich nicht nur als Verkaufsausstellung, sondern auch als Plattform für Austausch und Information. Besucher können direkt mit Markenvertretern, Uhrmachern und Schmuckexperten ins Gespräch kommen.

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Digitalisierung und Bedeutung persönlicher Begegnungen

In Zeiten fortschreitender Digitalisierung gewinnen persönliche Begegnungen wieder an Bedeutung. Produkte können heute rund um die Uhr online entdeckt werden, doch Materialien, Verarbeitung, Haptik und fachkundige Beratung lassen sich vor Ort wesentlich intensiver erleben. Viele Marken betonen zunehmend den Wert direkter Kontakte. Der Erfolg internationaler Veranstaltungen wie der Watches and Wonders unterstreicht diese Entwicklung. Das Interesse an der Wiener Premiere ist entsprechend groß.

Kalendereintrag und praktische Informationen

Die Adresse des MAK lautet Weiskirchnerstraße 3, 1030 Wien. Vom 13. bis 15. November findet außerdem im MAK der ReiseSalon statt. Die Messe bietet einen stilvollen Rahmen, um neue Destinationen, Reiseideen und Inspirationen für die kommende Auszeit zu entdecken. Mit ihrer Verbindung aus internationalem Anspruch, exklusivem Ambiente und breit gefächertem Markenportfolio besitzt die Messe das Potenzial, sich rasch als fixer Termin im europäischen Messekalender zu etablieren.