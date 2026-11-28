Eine Wiener Mieterin leidet unter wiederkehrendem Wasserschaden und Schimmel. Die Hausverwaltung räumt mangelhafte Sanierung im Lichtschacht ein, doch die Schäden treten erneut auf.

Ein Badezimmer in einer Wiener Mietwohnung hat sich in einen dauerhaften Problembereich verwandelt, der die Gesundheit und den Alltag der Bewohnerin erheblich beeinträchtigt. Nach einem Wasserschaden in einer Nachbarwohnung verschlechterte sich die Situation in der Wohnung der Mieterin Emilia zusehends. Wasser drang wiederholt in das Bad samt WC ein, Teile der Decke fielen herunter und es bildete sich Schimmel an den Wänden.

Frustration über leere Versprechungen der Verwaltung

Emilia fühlt sich von der zuständigen Hausverwaltung im Stich gelassen, da sich die notwendigen Sanierungsarbeiten in die Länge ziehen. Für die betroffene Mieterin fühlt sich die Situation wie leere Versprechungen an, da keine endgültige Lösung in Sicht ist. Sie erklärt, dass die Verantwortung für die Schäden permanent zwischen der Hausverwaltung, den beauftragten Firmen und der Gebäudeversicherung hin- und hergeschoben werde. Keine der beteiligten Parteien übernehme bisher die klare Verantwortung für die Behebung des Grunds.

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Ursachenforschung deckt mangelhafte Ausführung auf

Die Hausverwaltung bestätigte gegenüber der Presse, dass es im Bereich der betroffenen Wohnung zu mehreren Schadensfällen gekommen sei. Im Zuge eines Wassereintritts in einer Nachbarwohnung wurden Schäden an der Fassade des Lichthofes entdeckt. Diese Schäden wurden im Anschluss saniert, wobei sich die Arbeiten als besonders kompliziert erwiesen. Grund hierfür war die schwierige Zugänglichkeit des Lichtschachtes, sodass teilweise sogar Seilkletterer eingesetzt werden mussten, um die notwendigen Reparaturen durchzuführen.

Leider gab es eine mangelhafte Ausführung der Arbeiten im Bereich des Bodens des Lichtschachts, die der Grund für weitere Wassereintritte war, räumt die Hausverwaltung offiziell ein. Doch auch nach Abschluss dieser ersten Arbeiten kam es erneut zu einem Wassereintritt. Bei der anschließenden Ursachensuche stellte sich heraus, dass das Gefälle des Schachtbodens bei einem früheren Umbau nicht korrekt hergestellt worden war. Dadurch fließt das Niederschlagswasser nun in Richtung des kleinen Badezimmerfensters, was die Feuchtigkeit im Bad verursacht.

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Verzögerungen durch Versicherungsfragen und Zugang

Die abschließenden Sanierungsarbeiten wurden bereits mehr als einen Monat vor der Stellungnahme der Verwaltung in Auftrag gegeben. Eine Bestätigung über deren Fertigstellung liegt der Hausverwaltung aktuell jedoch noch nicht vor. Als weitere Gründe für die erheblichen Verzögerungen nennt die Verwaltung Schwierigkeiten beim Zugang zur Wohnung sowie die notwendige, zeitaufwändige Abstimmung mit der Gebäudeversicherung.

Zudem verweist die Verwaltung darauf, dass bereits länger bestehende Feuchtigkeits- und Schimmelprobleme ihr zuvor nicht gemeldet worden waren. Die Hausverwaltung betont, grundsätzlich nur für Schäden an allgemeinen Teilen des Hauses beziehungsweise für Schäden zuständig zu sein, die durch die Gebäudeversicherung gedeckt sind. Für die betroffene Mieterin ist eine endgültige Lösung des Problems somit weiterhin nicht in Sicht.