Wasserrettung warnt vor plötzlichen Gewittern auf Salzkammergutseen

Die Wasserrettung an den Salzkammergutseen muss bei plötzlichen Wetterumschwüngen häufig ausrücken. Experten raten dringend, bei den ersten Warnzeichen das Wasser zu verlassen und Schwimmwesten zu tragen. Zudem zeigt eine Statistik einen rekordwarmen und trockenen Mai in der Region.

Gewitter können überraschen, insbesondere hinsichtlich ihrer Intensität und Dauer. Was den Zeitpunkt betrifft, sind sie jedoch zunehmend vorhersehbar dank genauer Prognosen und konkreter lokaler Angaben.

Trotzdem musste die Wasserrettung an den Salzkammergutseen nicht nur am vergangenen Wochenende mehrfach ausrücken. An den Ufern blinkten die Sturmwarnleuchten, am Himmel zuckten die Blitze. Die Probleme sind nicht neu, häufen sich jedoch. Martin Eberl, stellvertretender Landesleiter der Wasserrettung, möchte jenen, die sich auch bei Wind und Wellen noch im Wasser befinden, nichtIgnoranz unterstellen.

"Aber ich glaube, das Gefühl für die Gefahr fehlt oft vollständig", sagt er. Im hauseigenen Pool könne man bei einem aufziehenden Gewitter bis zum letzten Augenblick warten, auf dem See sei man in dieser Situation nur noch Passagier.

"Auch Attersee oder Traunsee können Wellen erzeugen. Und zwar solche, bei denen du vor allem als Stand-up-Paddler keine Chance mehr hast", warnt Eberl. Im Notfall zu helfen, sei für die Ehrenamtlichen zwar selbstverständlich, aber auch das sei nicht in jeder Situation möglich.

"Sich darauf zu verlassen, ist die falsche Entscheidung", betont Eberl. Es gelte: Bei den allerersten Anzeichen eines drohenden Unwetters sollten Wassersportler sofort zum nächstgelegenen Ufer zurückkehren.

"Zur Sicherheit wenigstens in den Uferbereich", rät Eberl. Wer das Blinksignal an den Seeufern (orange Lichter) ignoriere, bringe sich unweigerlich in Gefahr. Eine Schwimmweste ist kein Accessoire, sondern kann im Notfall Leben retten.

"Wir können nur immer wieder warnen", sagt Eberl. Dass es im Mai nicht zu deutlich mehr markanten Gewitterlagen kam, überraschte auch Christian Brandstätter. Der Meteorologe aus Seewalchen am Attersee (Meteo Data) veröffentlichte kürzlich eine beeindruckende Statistik: In den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck wurden im Wonnemonat zwölf Tage mit mehr als 25 Grad verzeichnet (Sommertage). Bisher lag der Rekord bei elf Tagen aus dem Jahr 2011.

An drei Tagen war es wärmer als 30 Grad (Tropentage), den Rekord verzeichnete Bad Goisern mit 30,9 Grad, dicht gefolgt von Mondsee mit 30,5 Grad. Niederschlag gab es dafür kaum. Besonders trocken verlief der Monat in Vöcklabruck mit nur 35,9 Millimetern Niederschlag. In Seewalchen am Attersee waren es 37,9 Millimeter, was lediglich rund 31 Prozent des langjährigen Mittels entspricht.

Die wiederholten Einsätze der Wasserrettung bei plötzlichen Wetterumschwüngen verdeutlichen ein gemessenes Risiko. Viele Wassersportler unterschätzen die Kraft von aufkommenden Winden und Wellen, besonders auf den offenen Seen des Salzkammerguts. Die Blinkwarnsysteme an den Ufern sind lebenswichtig und dürfen nicht ignoriert werden. Die Empfehlung, bei ersten Anzeichen von Unwetter das Wasser zu verlassen, ist nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme, sondern entscheidend für die Sicherheit.

Zudem unterstreichen die statistischen Daten zum Mai ein zunehmend extremes Wetter mit hohen Temperaturen und extrem geringem Niederschlag, was langfristig auch die Gewässer und deren Nutzung beeinflussen kann. Die Wasserrettung appelliert daher immer wieder an die Eigenverantwortung und das Bewusstsein für Naturgefahren





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