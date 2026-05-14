Wasserreichtum in Österreich: Ein Standortvorteil oder ein Trumpf zu verspielen?

Wasser ist eines der letzten echten Standortvorteile Österreichs, aber wie lange noch? Ein Land, das nicht einmal weiß, wer sein Wasser wirklich verbraucht, sollte mehr tun, um diesen Trumpf nicht vorschnell zu verspielen. Der Regen ist da. Nach einem April, der nur ein Drittel der üblichen Niederschlagsmenge gebracht hat, müsste es nun zwar eine Woche durchschütten, um den Wasserhaushalt wieder auszubalancieren, sagen Hydrologen. Dennoch atmen Landwirte, Stromerzeuger und Poolbesitzer vorsorglich schon einmal auf. Zwei Tage Regen mögen reichen, um die Wasserkrise aus den Köpfen der meisten Menschen zu verdrängen. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Österreich seinen Wasserreichtum besser managen muss, um seinen Vorteil im Standortpoker auch langfristig zu sichern.

Wasser ist einer der letzten echten Standortvorteil e Österreich s, aber wie lange noch? Ein Land, das nicht einmal weiß, wer sein Wasser wirklich verbraucht, sollte mehr tun, um diesen Trumpf nicht vorschnell zu verspielen.

Der Regen ist da. Nach einem April, der nur ein Drittel der üblichen Niederschlagsmenge gebracht hat, müsste es nun zwar eine Woche durchschütten, um den Wasserhaushalt wieder auszubalancieren, sagen Hydrologen. Dennoch atmen Landwirte, Stromerzeuger und Poolbesitzer vorsorglich schon einmal auf. Zwei Tage Regen mögen reichen, um die Wasserkrise aus den Köpfen der meisten Menschen zu verdrängen.

Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Österreich seinen Wasserreichtum besser managen muss, um seinen Vorteil im Standortpoker auch langfristig zu sichern. Verglichen mit den allermeisten Staaten ist die Republik in einer glücklichen Lage: Knapp hundert Milliarden Kubikmeter Niederschlag fallen jedes Jahr auf das Land. Saubere Flüsse und Seen sorgen für 60 Prozent unseres Stroms, locken Touristen an und decken gleichermaßen den Wasserbedarf der Bürger, der Landwirtschaft und der Industrie.

Die Aussicht auf eine sichere und qualitativ hochwertige Wasserversorgung ist auch ein Argument für internationale Konzerne auf Standortsuche. So braucht Infineon in Kärnten etwa hochreines Wasser, um die mikroskopisch kleinen Halbleiter zu reinigen. Der Getränkeriese Coca-Cola landete auch deshalb im Burgenland, weil es hierzulande relativ einfach ist, Eigentum an Wasser zu erwerben.

Und viele Rechenzentren zieht es nach Österreich, weil es hier genügend Kühlwasser gibt – und Österreich bewiesen hat, damit auch noch deutlich effizienter umgehen zu können als der EU-Schnitt. Die Industriebetriebe, die Wasser vielfach im Produktionsprozess oder zur Kühlung nutzen, greifen bei der Ressource kräftig zu. In Summe steht die Industrie für rund 70 Prozent des heimischen Wasserbedarfs.

Allerdings verbrauchen sie das kühlende Nass nicht, sondern gebrauchen es nur und geben fast alles davon unverschmutzt (dafür etwas wärmer) wieder zurück. Genau diese kostengünstige und sichere Verfügbarkeit von Wasser ist ein entscheidender Vorteil für viele wasserintensive Betriebe im Land. Was passiert, wenn es einmal weniger davon gibt, hat das Vorjahr gezeigt. Ausbleibender Regen hat die Stromproduktion aus Laufwasserkraft um 26 Prozent einbrechen lassen.

Für heuer sieht die Lage kaum besser aus.



Unsere Volkswirtschaften sind darauf aufgebaut, dass genug Regenwasser da ist. Anders als in vielen anderen Ländern geht diese Rechnung in Österreich in den meisten Jahren noch auf. 3,14 Milliarden Kubikmeter Wasser werden jährlich verbraucht, über fünf Milliarden Kubikmeter wären theoretisch jedes Jahr an Grundwasser verfügbar. Diese Ressource gilt es zu wahren, denn einfacher wird die Lage auch im nassen Österreich nicht.

Bisherige Studien zeigen zwar, dass das Land auch 2050 noch ein wasserreicher Standort sein wird. Allerdings mit großen Unterschieden bei der zeitlichen und regionalen Verteilung. Die Sommer werden trockener, die Winter feuchter. Der Osten wird stärker mit Dürre zu kämpfen haben, als der Westen.

Der Wasserbedarf der Industrie wird bis 2050 in etwa gleich bleiben. Jener der Landwirtschaft dürfte hingegen stark steigen, erwartet das Umweltbundesamt. Vor allem in Hitzesommern und nach trockenen Wintern wäre die Versorgungslage im Nordburgenland, dem östlichen Niederösterreich und in der Südsteiermark dann rasch angespannt.



Grund genug, kräftig gegenzusteuern und etwa die überalterte Infrastruktur zu erneuern, um Wasserverluste zu vermeiden.

Von 80.000 Kilometern öffentlicher Trinkwasserleitung ist ein Drittel älter als 50 Jahre und sollte saniert werden, heißt es in einem Bericht des Landwirtschaftsministeriums. Erst vor wenigen Tagen erklärte der zuständige Minister Norbert Totschnig, dass 900 Projekte für die Verbesserung der Wasserversorgung freigegeben wurden. Auch Wien investiert und baut in Neusiedl am Steinfeld den weltgrößten Trinkwasserspeicher. Eine Milliarde Liter Wasser sollen dort für die Wiener gespeichert werden.

Aber um das Problem wirklich systematisch angehen zu können, fehlt dennoch Entscheidendes. Denn investiert werden sollte vor allem da, wo die Schadensraten heute am höchsten sind und der Wasserbedarf in Zukunft am höchsten sein wird. Aber so genau weiß das niemand. Es ist ja noch nicht einmal wirklich geklärt, wer aktuell im Land exakt wie viel Wasser verbraucht.

Die 70 Prozent der Industrie sind ebenso geschätzt wie die (extrem niedrig anmutenden) vier Prozent, die bei der Landwirtschaft zu Buche stehen. Auch deshalb drängen Beobachter seit Jahren auf ein digitales Wasserentnahme-Register, das es auch bis ins Regierungsprogramm geschafft ha





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