Wasserpflanzen als Indikator für Wasserqualität - Kärntner Seen in schlechtem Zustand

Die Makrophyten, auch bekannt als große Pflanzen, sind in Wahrheit verlässliche Anzeiger für die Wasserqualität. In Kärnten kann zurzeit kein See mehr den sehr guten Zustand vorweisen, und die drei größten Seen (Wörthersee, Ossiacher See, Weißensee) sogar nur einen mäßigen bzw. unbefriedigenden ökologischen Zustand. Ein Rückgang der Wasserpflanzen ist ein Warnsignal, dass es dem Gewässer nicht gut geht.

Wenn wir beim Baden im See etwas an den Zehen kitzeln, denken viele, sie wären "an Algen " gestoßen. Biologisch ist das jedoch nicht korrekt, denn wir spüren beim Schwimmen eher Wasserpflanzen ( Algen sind mikroskopisch klein).

Wasserpflanzen haben (im Gegensatz zu Algen) Wurzeln, Stängel und Blätter, manche ranken sogar Blüten bis über die Wasseroberfläche. Ein weiterer Irrtum von Badegästen ist es, beim Anblick von Wasserpflanzen auf eine schlechte Wasserqualität zu schließen. Die Makrophyten (große Pflanzen) sind in Wahrheit verlässliche Anzeiger, ob es einem Gewässer gut geht oder nicht.

In Kärnten kann zurzeit kein See mehr den sehr guten Zustand vorweisen - die drei größten Seen (Wörthersee, Ossiacher See, Weißensee) sogar nur einen mäßigen bzw. unbefriedigenden ökologischen Zustand. Franziska Hübl vom Institut für Geodäsie der TU Graz erklärt, dass Makrophyten ein wichtiger Bioindikator für ein funktionierendes Ökosystem sind. Wenn mit den Pflanzen etwas nicht passt, kann vieles aus dem Gleichgewicht kommen. Hübl koordinierte das FFG-Projekt "Wamos" (Wave Monitoring System based on GNSS/INS Integration), dessen Ergebnisse im Herbst publiziert werden.

Das Projekt wurde von Philipp Berglez, Institutsvorstand der Geodäsie an der TU Graz, der aktuell in Väterkarenz ist, geleitet - und unterstützt von Teams der FH Kärnten, dem Wasserbau-Institut der TU Graz, den Wasserpflanzen-Spezialisten der Umweltberatung Systema in Wien und dem Ingenieursbüro "Prof. Kobus" aus Deutschland





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