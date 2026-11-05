Waschmaschine offen lassen: Miele und Siemens empfehlen das aus Hygiene

Sollen Sie die Tür der Waschmaschine nach dem Programm schließen oder offen lassen? Beide Hersteller raten zur Offenhaltung für bessere Hygiene und verhindern Schimmelbildung.

Ob die Tür der Waschmaschine nach dem Waschgang geschlossen oder offen stehen bleiben sollte, ist ein seit langem diskutiertes Thema in vielen Haushalt en. Sowohl Miele als auch Siemens haben sich jetzt klar positioniert und geben den Ratschlägen der Nutzer eine eindeutige Antwort. Es gibt keinen Grund zur Sorge, die Maschine längere Zeit aufzuprogrammieren; im Gegenteil. Aus hygienischer Sicht ist das Offenlassen sogar dringend empfohlen, um die Entstehung von unangenehmen Gerüchen und Schimmel effektiv vorzubeugen.

Technische Belastbarkeit der Scharniere

Hersteller Miele stellt fest, dass das Öffnen der Tür über einen längeren Zeitraum technisch völlig unproblematisch ist. Ein häufiger Grund für die Sorge der Nutzer ist die Befürchtung, dass die Scharniere durch das ständige Öffnen unnötig belastet werden. Miele entkräftet diese Annahme ausdrücklich. Die Türscharniere sind spezifisch so konstruiert und dimensioniert, dass sie das Eigengewicht der geöffneten Tür auch über viele Jahre hinweg problemlos tragen können. Diese Langlebigkeit ist ein fester Bestandteil der technischen Spezifikation der Geräte.

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Um die Robustheit der Mechanik zu verdeutlichen, verweist der Hersteller auf spezifische Belastungstests. Eine im exakten 90-Grad-Winkel geöffnete Tür muss dabei einer statischen Belastung von 150 Newton standhalten. Diese physikalische Kraft entspricht in etwa einem Gewicht von 15 Kilogramm. Da die eigentliche Tür deutlich leichter ist als diese Testlast, bleibt die mechanische Integrität der Scharniere auch bei langanhaltender Offenstellung jederzeit gewährleistet. Die Sorge vor einem Abknicken oder Verformen der Türverriegelung ist somit technisch unbegründet.

Hygiene und Luftzirkulation

Ein entscheidender Faktor für die Empfehlung der offenen Tür ist die hygienische Situation im Inneren der Trommel. Bleibt die Waschmaschine nach dem Programmverschluss geschlossen, bildet sich im Inneren ein spezifisches Mikroklima, das durch hohe Feuchtigkeit und Wärme geprägt ist. Wie die Fachplattform chip.de berichtet, schaffen diese Bedingungen ideale Voraussetzungen für die Vermehrung von Bakterien und Pilzsporen. In einem solchen feucht-warmen Milieu können sich mit der Zeit unangenehme, muffige Gerüche entwickeln.

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Durch das Offenhalten der Tür wird eine wesentliche Verbesserung der Luftzirkulation erreicht. Die feuchte Innenluft kann entweichen und durch trockene Raumluft ersetzt werden. Dieser Prozess beschleunigt die Trocknung der inneren Komponenten erheblich. Miele stufen diesen Effekt als so wichtig ein, dass sie die offen stehende Tür nicht nur tolerieren, sondern aktiv als beste Praxis zur Vorbeugung von Geruchs- und Schimmelproblemen einstufen. Für Nutzer, die Wert auf eine einwandfreie Hygiene legen, ist dies der entscheidende Grund für die gezeigte Handhabung.

Position von Siemens und Besonderheiten

Auch Siemens schließt sich der Empfehlung an, die Tür nach dem Waschen offen zu lassen. Der Konzern bestätigt, dass bei den eigenen Waschmaschinenmodellen durch diese Praxis keine Schäden an den Scharnieren oder der Türmanschette zu erwarten sind. Die konstruktive Auslegung der Geräte erlaubt es den Verbrauchern, die Tür dauerhaft zu öffnen, ohne die Garantie oder die Haltbarkeit des Geräts zu gefährden. Diese Übereinstimmung der Herstellermeinung unterstreicht die Sicherheit der Maßnahme für den Endverbraucher erheblich.

Siemens weist jedoch auf einen speziellen Ausnahmefall hin, der beachtet werden sollte. Wenn die Waschmaschine einem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist oder sich in einem sehr heißen und trockenen Umfeld befindet, kann die Türmanschette langfristig stärkerer Hitzebelastung ausgesetzt sein. In solchen Fällen, wo extreme Temperaturen die Gummidichtung überbeanspruchen könnten, reicht es aus, die Tür nur einen kleinen Spalt offen zu lassen. Dies schützt das Material, während immer noch eine gewisse Belüftung stattfindet.

Zusätzliche Pflegehinweise für die Maschine

Neben der Türhaltung gibt es weitere wichtige Maßnahmen, um die Hygiene und Langlebigkeit der Waschmaschine zu gewährleisten. Experten raten dringend dazu, auch die Waschmittelschublade nach dem Ende jedes Waschgangs zu öffnen. Dies ermöglicht es, restliches Wasser und Waschmittelreste austrocknen zu lassen und verhindert die Ansammlung von Schmutz in den Fächern. Eine geschlossene Schublade kann ebenfalls zur Geruchsbildung und zu Verunreinigungen führen.

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Zusätzlich ist die regelmäßige Reinigung der Gummidichtung am Türrand von hoher Bedeutung. In dieser Dichtung sammeln sich oft kleinste Wasserreste, Haare, Fusseln und Waschmittelrückstände an. Wenn diese Rückstände nicht regelmäßig entfernt werden, können sie faulen und so die Entstehung des aforementioned muffigen Geruchs begünstigen. Die offene Tür allein reicht also nicht immer aus; eine aktive Pflege der Dichtung ist ebenso unerlässlich für einen hygienischen und geruchsfreien Betrieb der Anlage.