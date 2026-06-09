Was sich in unserem Boden abspielt - Ein Experiment mit Socken

Ein einfaches Experiment zeigt, was sich in unserem Boden abspielt und warum es dafür Socken braucht. 1.000 Menschen in der Schweiz haben Unterhosen aus Baumwolle 30 cm tief im Boden vergraben, um die Qualität des Bodens zu untersuchen.

Ein einfaches Experiment zeigt, was sich in unserem Boden abspielt und warum es dafür Socken braucht. 1.000 Menschen in der Schweiz haben Unterhosen aus Baumwolle 30 cm tief im Boden vergraben, um die Qualität des Bodens zu untersuchen.

Der Boden ist von Milliarden Lebewesen besiedelt, die organisches Material zersetzen und fruchtbaren Humus erzeugen. Je mehr Lebewesen im Boden tätig sind, desto gesünder ist er und desto schneller wird das vergrabene Material zersetzt. Im Labor werden Spezialgeräte verwendet, um die Aktivität der Bodenlebewesen zu untersuchen. Wenn es im Boden tüchtig "wurlt", ist das nicht nur gut für den Ernteertrag, sondern auch für den Klimaschutz durch Bindung von Kohlenstoff im Erdreich





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