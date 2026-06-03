Warum wir nach zwei Stunden im Grünen glücklicher sind

Studien haben gezeigt, dass zwei Stunden Natur pro Woche das Wohlbefinden steigern und das Krankheitsrisiko senken. Naturkontakt reduziert Stresshormone, fördert DHEA-Ausschüttung und aktiviert das Immunsystem.

Wenn wir gerade im Grünen unterwegs sind, posten wir auf Social Media häufiger positive Beiträge - was dahintersteckt, haben nun mehrere Studien aufgezeigt. Zwei Stunden Natur pro Woche steigern laut Studien das Wohlbefinden und senken das Krankheitsrisiko deutlich.

Naturkontakt reduziert Stresshormone, fördert DHEA-Ausschüttung und aktiviert das Immunsystem durch Pflanzenstoffe. Ich kann keinen Satz mehr schreiben, mein Hirn ist voll und der Bildschirm vor meinen Augen immer noch leer, obwohl ich meinen Text heute abgeben muss. Ich bin im Homeoffice. Also melde ich mich ab, gehe hinaus in den Garten, lasse das Grün der Bäume und das Summen der Bienen kurz auf mich wirken - und kehre mit aufgeladener Energie an meinen Schreibtisch zurück.

Aber warum funktioniert das eigentlich? Und zwar nicht nur bei mir? Denn Tatsache ist: Wer öfter in der Natur ist, durch sie spaziert, sie sieht und fühlt, ist tendenziell glücklicher. Das hat eine weltweit führende Universität in Cambridge, Großbritannien, ergeben, die mit mehr als 50.000 Teilnehmern aus 58 Ländern die bisher größte dieser Art war.

Demnach posten zum Beispiel Menschen, die gerade im Grünen unterwegs waren, auf Social Media häufiger positive Beiträge. Sie betrachten sich selbst laut Studie als wertvoller, als es mit weniger Naturkontakt der Fall ist. Das wiederum führe dazu, dass sie sich wohler im eigenen Körper fühlen und zufriedener mit dem Leben sind - und zwar über sämtliche Nationalitäten, Altersgruppen (18 bis 99 Jahre) und Geschlechtsidentitäten hinweg.

Aus Großbritannien mit rund 20.000 Teilnehmern liefert konkrete Zahlen zu diesem Thema: Demnach genügen bereits zwei Stunden pro Woche in der Natur, im Stück oder häppchenweise, damit es dir besser geht und du seltener krank wirst. Zwischen drei und fünf Stunden seien ideal, heißt es. Okay, denke ich mir, damit ist nun wissenschaftlich bewiesen, was ich mir nicht erst jetzt, in meiner kurzen Pause mitten im Garten, sondern ohnehin schon lange denke. Doch welche Mechanismen stecken genau dahinter?

Die einen liegen auf der Hand: Weniger Verkehr, Lärm und Menschenmassen bedeuten weniger Stress. Ameisenstraßen statt Stadtautobahnen. Vogelgezwitscher statt Hupkonzert. Passiert nach zwei Stunden im Wald so einiges mit unserem Körper: Vom Stresshormon Cortisol wird weniger ausgeschüttet, dafür rückt umso mehr vom Hormon DHEA (Dehydroepiandrosteron) nach, das die Durchblutung fördert und den Zellaufbau unterstützt.

Außerdem soll es einen Anti-Aging-Effekt haben. Gleichzeitig senken Duftstoffe wie Phytonzide und Terpene, die Bäume gegen Schädlinge abgeben, unseren Blutdruck, sobald wir sie einatmen. Besonders wirksam sollen jene der Fichten, Kiefern und Tannen sein, die den typischen, harzig-frischen Waldgeruch prägen. Und: Sie stärken unser Immunsystem, indem sie die natürlichen Killerzellen unseres Körpers aktivieren.

Bleibst du einen ganzen Tag lang im Wald, hast du fast 40 Prozent mehr Killerzellen im Blut - und das sogar noch in der Woche danach. Jetzt, wo ich mehr darüber weiß, wie die Natur auf meine Gesundheit wirkt, würde ich gern noch länger im Garten bleiben. Kann ich aber nicht - denn meine Pause ist vorbei. Also muss ich mich damit begnügen, in den nächsten Stunden die drei Topfpflanzen auf meinem Schreibtisch anzuschauen.

Doch selbst das soll schon beruhigend wirken und die Stimmung heben, wie eine weitere japanische Studie gezeigt hat. Petra Tempfer nimmt dich alle zwei Wochen mit nach draußen in die Natur, in ihren Garten und zu allem, was da so lebt. Nicht immer sieht sie das Grün, von dem sie heute schreibt - wenn sie zum Beispiel spät am Abend vom Zug heimgeht, kann sie es nur erahnen.

Was sie dann ebenfalls nicht sieht: All die Tiere, die nachts Party machen und sie am Heimweg begleiten. Welche das sind und welche auch in der Stadt bei Dunkelheit aus den Kanalgittern klettern, erfährst du hier in zwei Wochen. Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter





WienerZeitung / 🏆 19. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Natur Wohlbefinden Krankheitsrisiko Stresshormone DHEA Immunsystem

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Warum noch immer kein Budget-Begleitgesetz vorliegtProbleme gibt es offenbar bezüglich der geplanten Senkung der Lohnnebenkosten sowie der Maßnahmen gegen das „Zwischenparken“ beim AMS.

Read more »

Warum Paris SG besser und auch sympathischer wurdeParis SG ruft nach der Titelverteidigung in der Champions League nun den dritten Triumph in Folge als Ziel aus. Warum der Scheich-Verein ohne Lionel ...

Read more »

4 Gründe, warum du lieber NEOH naschen solltestGemeinsam mit NEOH zeigen wir, warum Naschen heute smarter geht: ohne Zuckerzusatz und mit vollem Geschmack.

Read more »

Warum Hallenbad-Baustelle in Klagenfurt stillstehtKeine schweren Maschinen, keine Bewegung und keine Bauarbeiter – viele Klagenfurter und auch Pendler fragen sich, warum das Hallenbad in der Kärntner ...

Read more »