Warum leuchtet der Morgenstern so hell?

Der Morgenstern ist nicht ein Stern, sondern der Planet Venus. Leo Ludick erklärt, warum der Planet so hell leuchtet und zeigt, dass sich hinter dem Begriff “Morgenstern” spannende astronomische Zusammenhänge verbergen.

Wer gerne den Nachthimmel beobachtet, hat ihn vielleicht schon entdeckt: den hellen Lichtpunkt, der oft als Erstes am Abend erscheint oder kurz vor Sonnenaufgang noch zu sehen ist.

Viele kennen ihn unter dem Namen Morgenstern. Doch der Name führt in die Irre, denn dabei handelt es sich nicht um einen Stern, sondern um den Planeten Venus. Leo Ludick erklärt, warum die Venus besonders hell leuchtet und weshalb sie seit Jahrhunderten als Morgen- oder Abendstern bezeichnet wird. Anders als Sterne erzeugen Planeten kein eigenes Licht.

Sie werden sichtbar, weil sie das Licht der Sonne reflektieren. Die Folge widmet sich außerdem den grundlegenden Unterschieden zwischen Sternen, Planeten und Monden. Während Sterne selbst leuchtende Himmelskörper sind, umkreisen Planeten eine Sonne. Monde wiederum bewegen sich auf Bahnen um Planeten.

Anhand einfacher Beispiele gibt Leo Ludick einen Einblick in den Aufbau unseres Sonnensystems und zeigt, dass sich hinter einem alltäglichen Begriff wie “Morgenstern” spannende astronomische Zusammenhänge verbergen. Wie schwer sind eigentlich Wolken? Warum klebt der Klebstoff in der Tube nicht? Und wie groß wird überhaupt eine Schneeflocke?

, Buchautor und ehemaliger Professor für Chemie, Mathematik und Physik, erklärt in “Du, Leo? ” die Rätsel des Alltags in einfachen Worten. Mehr als 500 Alltagsrätsel hat Leo Ludick bereits in den OÖNachrichten als Kolumnist den Leserinnen und Lesern erklärt - jetzt stellt er sich im neuen Video-Podcast den Fragen der Kinder





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