Warum ich Mutter- und Vatertag ablehne

Die Autorenin kritisiert die Kommerzialisierung von Mutter- und Vatertag und fordert eine nachhaltigere Feier der Eltern.

Heute ist Vatertag , aber ich werde keine Gratulationen aussprechen. Warum? Weil ich die Entstehungsgeschichte des Vatertag s für absurd halte. Der Muttertag entstand 1908 in den USA durch die Sozialaktivistin Anna Jarvis, um ihre Mutter zu ehren.

Er wurde in den 1920er-Jahren nach Europa exportiert, angeführt von Frauenorganisationen und der Blumenindustrie. Anna Jarvis beschwerte sich sogar noch zu Lebzeiten darüber, dass aus ihrem Muttertag ein Konsumfest geworden war. Danach missbrauchte Hitler den Muttertag zu Propagandazwecken, um nur eine gute Mutter als eine gute Frau darzustellen. Der Vatertag wurde zwei Jahre später eingeführt, um einen Mann zu ehren, der nach dem Tod seiner Frau sechs Kinder allein großgezogen hatte.

Wir feiern jetzt also alle Väter? Auch die, die ihre Vaterrolle als 'Sie hat sich um alles zu kümmern, ich bring die Kohle heim' interpretieren? Ich finde, ein 'Aber die Männer müssen auch geehrt werden wie die Frauen' ist fast so schwierig wie #notallmen, aber das hier ist eine Nachhaltigkeitskolumne. Und auch aus Nachhaltigkeitssicht nerven mich Mutter- und Vatertag: Beide Tage wurden inzwischen komplett durchkommerzialisiert.

Supermärkte übergehen am Samstag vor dem Muttertag vor hässlich dekorierten Blumensträußen, von denen mehr als die Hälfte dann am Montagmorgen weggeschmissen werden muss, weil niemand dran gedacht hat, vielleicht Samstag vorm Zusperren doch noch ein bissl Wasser in die Kübel, in denen sie stehen, zu füllen. Doch nicht nur das: Inzwischen gibt es eine ganze weitere Industrie rund um den Muttertag, die Mütter mit sinnlosen Geschenken, meist aus Plastik, und den Sonntagsfrühstückstisch mit sinnloser Muttertagsdeko, meist aus Plastik, ausstaffiert.

Zugegeben, am Vatertag sieht's - noch - ein bisschen anders aus, weniger Plastik, weniger Blumen, mehr Bier. In Teilen Deutschlands wurde aus dem Vatertag sicherheitshalber der 'Herrentag' genannt, damit auch alle angesprochen sind und man eine Ausrede für Trinkgelage, Motorradausflüge und Marketingschwerpunkte hat. Meiner Ansicht nach könnte man beide Tage ersatzlos streichen - vielleicht fällt Menschen dann auch auf, dass Eltern eigentlich immer Dank verdienen, weil sie den wichtigsten Job auf diesem Planeten leisten: Kinder großzuziehen.

Der Valentinstag ist auch so ein Tag, der sich als Fest der Liebe verkleidet hat, aber in Wahrheit ein Assessment-Center für Beziehungsperformanz ist. Wer nichts schenkt, liebt nicht genug. Man hat auch an diesem Tag Blumen zu schenken - inklusive Pestiziden und Flugkilometern -, mit der Schokolade schenkt man Palmöl und Kinderarbeit, und dann sind die üblichen Deko-Shops auch noch voll von roten oder rosa Herzen auf allen möglichen Produkten - natürlich wieder aus Plastik.

Alles andere wär dann ja zu teuer. Ich finde, Liebe sollte im Idealfall nicht davon abhängen, ob am 14. Februar noch irgendwo ein trauriger Rosenstrauß an der Supermarktkassa steht, der so aussieht, als hätte er selbst grad eine ziemlich toxische Beziehung hinter sich gebracht. Vielleicht wäre die nachhaltigste Valentinstagsgeste, einmal nicht zu kaufen, sondern zuzuhören.

Aber damit lassen sich halt keine Auslagen dekorieren. Halloween hat es in Rekordzeit vom 'Gibt's nur in US-Filmen!

' zu 'Warum ist mein gesamter Supermarkt orange und schwarz? ' geschafft. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Verkleiden, Kürbisse oder Kinder, die an Türen läuten und Zucker verlangen - mein Nachbarsbub war letztes Jahr unfassbar entzückend gruselig. Aber warum muss Halloween eigentlich eine Plastikprozession sein?

Plastikspinnen und zugehörige -netze, Plastikskelette, Plastikkürbisse, Polyesterkostüme, blinkende Grabsteine, einzeln verpackte Süßigkeiten, die wiederum in größere Plastikverpackungen verpackt sind, damit man nach einem Abend möglichst viele kleine Müllportionen produziert hat. Und dann diese Kostüme, die genau eine Nacht überleben, weil sie schon beim Auspacken riechen, als hätte die petrochemische Industrie persönlich 'Buh!

' gesagt. Das Gruseligste an Halloween ist der Müllsack am 1. November. Der Black Friday passt in diese Liste nicht rein, meint ihr?

Na ja, doch! Weil: Black Friday ist in den USA immer direkt nach dem wichtigsten Feiertag des Jahres: nach Thanksgiving. Das ist ja an sich ein wirklich schönes Fest: Die Familie kommt im Spätherbst zusammen und feiert Erntedank. Die Tage vor Thanksgiving gehören zu denen mit dem höchsten innerstaatlichen Reiseaufkommen in den USA.

Der Tag nach Thanksgiving ist nun seit Jahren schon - und mittlerweile ebenfalls traditionell - ein riesiger Ausverkaufstag





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