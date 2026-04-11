Warum fühlt sich Schweiß kalt an? Leo erklärt die Physik des Schwitzens

Lea stellt Leo eine spannende Frage: Warum fühlt sich Schweiß kalt an, obwohl der Körper beim Sport heiß wird? Leo erklärt das Phänomen und die physikalischen Hintergründe des Schwitzens, sowie die Bedeutung der Temperaturregulierung im Körper. Er beantwortet auch weitere interessante Alltagsfragen in seinem neuen Video-Podcast.

Lea (12) hat eine spannende Frage, und Leo liefert die Antwort: Warum empfindet man Schweiß als kalt, obwohl der Körper beim Sport eigentlich auf Hochtouren läuft und heiß wird? Die Erklärung ist faszinierend und hängt mit einem genialen Kühlsystem zusammen, das unser Körper besitzt, um die ideale Temperatur aufrechtzuerhalten. Wenn wir uns körperlich anstrengen, arbeiten unsere Muskeln intensiv und produzieren dabei Wärme.

Diese Wärme muss irgendwie abgeführt werden, denn unser Körper hat einen relativ engen Temperaturbereich, in dem er optimal funktioniert. Wird es zu kalt, also unter etwa 30 Grad Celsius, oder zu heiß, beispielsweise über 42 Grad Celsius, geraten lebenswichtige Körperfunktionen in Gefahr. Daher hat der Körper ein ausgeklügeltes Kühlsystem entwickelt: das Schwitzen. Durch die Schweißdrüsen wird Wasser auf die Hautoberfläche abgegeben, und dieses Wasser verdunstet. Das ist der Schlüssel zum Kühleffekt. \Für die Verdunstung von Wasser wird Energie benötigt. Diese Energie entzieht das Wasser der Hautoberfläche. Dadurch wird der Körper abgekühlt, und der Schweiß, der auf der Haut verbleibt, fühlt sich kalt an. Das ist ein ganz natürlicher physikalischer Vorgang. Man kann dieses Phänomen sogar mit einem einfachen Experiment nachvollziehen. Befeuchtet man einen Finger und pustet dann darauf, fühlt sich die Haut sofort kühler an. Die vorbeiströmende Luft beschleunigt die Verdunstung des Wassers und damit auch die Wärmeabgabe. Der Effekt ist sofort spürbar. Aber wie funktioniert das im Detail? Nun, die Verdunstung ist ein Prozess, bei dem flüssiges Wasser in gasförmigen Wasserdampf umgewandelt wird. Für diesen Übergang von flüssig zu gasförmig braucht das Wasser Energie, die sogenannte Verdunstungswärme. Diese Wärme wird der Umgebung entzogen, also in diesem Fall der Haut. Wenn die Haut die Wärme verliert, kühlt sie sich ab, und der Schweiß, der auf der Haut liegt, fühlt sich kalt an. Das ist der gleiche Effekt, den man auch beim Duschen oder Baden erlebt, wenn man aus dem Wasser steigt und sich abkühlt, weil das Wasser auf der Haut verdunstet.\Aber nicht nur das Schwitzen ist ein spannendes Thema. Leo Ludick, Buchautor und ehemaliger Professor für Chemie, Mathematik und Physik, widmet sich in seinem neuen Video-Podcast 'Du, Leo?' den Rätseln des Alltags, und erklärt sie auf verständliche Weise. Er beantwortet Fragen wie: Wie schwer sind eigentlich Wolken? Warum klebt der Klebstoff in der Tube nicht fest? Oder: Wie groß kann eine Schneeflocke überhaupt werden? Leo hat bereits über 500 Alltagsrätsel in den OÖNachrichten als Kolumnist für die Leserinnen und Leser gelöst, und nun stellt er sich im neuen Video-Podcast den Fragen der Kinder. Dies bietet eine tolle Gelegenheit, die Welt auf spielerische und informative Weise zu entdecken. Der Podcast ist eine unterhaltsame und lehrreiche Möglichkeit, die Neugier der Kinder zu wecken und ihnen wissenschaftliche Prinzipien auf einfache Art und Weise näherzubringen. Der Klick auf das Icon öffnet Ihre 'meine Themen' Seite, wo Sie interessante Themen finden und verwalten können. Mit dem Klick auf das Icon können Sie Schlagwörter aus Ihren Themen entfernen oder hinzufügen





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