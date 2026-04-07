Warum die Vorstellung vom männlichen Ingenieur ein Konstrukt ist: Brigitte Ratzer über Genderkompetenz und Frauen in der Technik

Anlässlich des Women in Tech Day spricht Brigitte Ratzer, die die Abteilung Genderkompetenz an der TU Wien aufgebaut hat, über die Rolle von Frauen in technischen Berufen und die Herausforderungen, denen sie sich stellen.

Brigitte Ratzer hat die Abteilung für Genderkompetenz an der TU Wien aufgebaut. Sie beleuchtet das Vorurteil des männlichen Ingenieurs im Kontext des Women in Tech Day. Der Artikel beginnt mit einer persönlichen Anekdote über die Lektüre von „Funkenschwestern“ von Barbara Blaha, in der Ratzer zitiert wird, die vor zwei Jahrzehnten die Genderkompetenz -Abteilung an der TU Wien gründete und leitete.

Ratzer betonte, dass die Vorstellung von „männlicher Technik“ ein Konstrukt westlicher Gesellschaften sei, da in vielen Ländern technische Fächer traditionell von Frauen studiert werden. Dies dient als Ausgangspunkt für ein Gespräch anlässlich des Women in Tech Day, der am vergangenen Samstag stattfand. Die Thematik der Geschlechterrollen in technischen Berufen und die Herausforderungen für Frauen in diesem Feld stehen im Mittelpunkt des Interviews. Der Artikel fragt nach den Anfängen der Genderkompetenz-Abteilung an der TU Wien und dem damaligen Bewusstsein für Gleichberechtigung. \Im weiteren Verlauf des Artikels werden die Anfänge und die Entwicklung der Genderkompetenz-Abteilung an der TU Wien detailliert beschrieben. Ratzer erinnert sich an die Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen, die vor der Gründung der Abteilung existierten und für Besetzungsverfahren zuständig waren, um Benachteiligungen von Frauen zu verhindern. Die eigentliche Frauenförderung begann 2004 auf Initiative des Wissenschaftsministeriums, die darauf abzielte, das Bewusstsein für Gleichstellung zu schärfen. Ratzer schildert die Pionierzeit und die Herausforderungen, denen sich Frauen in der Wissenschaft stellen mussten. Sie beschreibt, wie wichtig ein starkes Netzwerk war und wie die wenigen Professorinnen fachlich herausragend waren. Der Artikel beleuchtet auch die subtilen Unterschiede in der Art und Weise, wie Frauen in der technischen Welt wahrgenommen wurden und wie sie sich verhalten mussten, um erfolgreich zu sein. Frauen, die sich für Gleichberechtigung einsetzten, hatten es besonders schwer. \Zudem wird auf die Entwicklung der Frauenpräsenz an der TU Wien eingegangen. Ratzer berichtet von anfänglich wenigen Professorinnen und der allmählichen Zunahme. Die Netzwerktreffen, die sie initiierte, spielten eine wichtige Rolle. Der Artikel untersucht die informellen Regeln und Erwartungen, die Frauen in der Technik erfüllen mussten, wie etwa die Fähigkeit, über Witze zu lachen und eine kumpelhafte Haltung einzunehmen. Gleichzeitig wird auf die Schwierigkeiten hingewiesen, denen Frauen ausgesetzt waren, die Ungleichheiten offen ansprachen. Der Artikel endet mit einem Appell für mehr Bewusstsein und eine kritische Auseinandersetzung mit den strukturellen Hindernissen, die Frauen in technischen Berufen begegnen. Es unterstreicht die Notwendigkeit, traditionelle Rollenbilder aufzubrechen und eine inklusive Kultur zu fördern, in der Frauen gleiche Chancen erhalten und ihre Beiträge uneingeschränkt gewürdigt werden. Darüber hinaus werden die Leser über die Möglichkeit informiert, Newsletter zu abonnieren und über Produkte des FALTER-Verlags. Es wird auch eine Stellungnahme des Wiener Mozart Orchesters zu einer Berichterstattung angeführt





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